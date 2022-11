La ilustradora internacional Mónica Carretero visita la Biblioteca de Alovera

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 24 de noviembre de 2022 , 19:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Biblioteca Municipal de Alovera, comienza los ciclos con autor, con una ilustradora de lujo, Mónica Carretero y su libro El Sombrero que voló, quien ha protagonizado tres talleres dirigidos a niños a partir de 6 años.



Un total de 225 alumnos, de 1º curso de Primaria de los tres colegios de Alovera: Virgen de la Paz, Parque Vallejo y Campiña Verde, han tenido la gran oportunidad de disfrutar de un encuentro con escritora único, en el que la escritora e ilustradora Mónica Carretero ha hablado de su libro. María Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera apunta que “estos ciclos con escritores se encuentran dentro del Plan de Lectura que se viene realizando desde hace ya unos cuantos años desde la Biblioteca de Alovera, con Montserrat Gutiérrez, nuestra coordinadora de actividades, al frente, y los centros educativos de la localidad. Desde el Ayuntamiento por supuesto se apoyan todas estas iniciativas que tienen por objeto el fomento y la difusión de la lectura”.



Según ha informado la directora de la Biblioteca Municipal, Mercedes García Granizo, “Es la primera vez que nos visita Mónica Carretero, y la experiencia ha sido maravillosa, por lo que repetiremos al año que viene con ella. Sus libros son preciosos y despiertan la imaginación en los niños”.



Mónica Carretero (Madrid)confiesa que, desde muy pequeñita, su cabeza ha sido como el camarote de los Hermanos Marx. Por eso no deja de dibujar personajes e inventarles historias. Así pasan de vivir en su cabeza a vivir en una nueva casa con forma de libro. En esta “mudanza” a los personajes no les falta color, mucho humor, ternura y besos y abrazos a raudales (que no se ven a simple vista pero que el lector los siente nada más ver sus dibujos). ¡Ah! y no sabemos por qué, nunca puede faltar en sus ilustraciones alguna prenda de rayas.



Ha ilustrado decenas de libros y su trabajo ha sido reconocido con diversos premios en la London Book Fair y Latino Book Awards and BookExpo America in New York. Tiene libros publicados con Cuento de Luz, Siete Leguas, Anaya, Pearson, Siruela, Imaginarium, Teide, Santillana y Grimm Presss y colabora con diversas revistas.