Moreno reprocha a Page sus incumplimientos en la Comarca de Molina de Aragón, una de las zonas más afectadas por la despoblación

martes 15 de noviembre de 2022 , 17:45h

El viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha denunciado hoy “el abandono, el hastío, la ineficacia y la incapacidad manifiesta” de Emiliano García Page para ser presidente de esta comunidad autónoma. Moreno ha hecho estas declaraciones durante su visita a las localidades de Orea, Maranchón, Cabanillas del Campo y Villanueva de la Torre, todas en Guadalajara, donde ha comprobado de primera mano “los incumplimientos y la falta de sensibilidad de Page con los vecinos de esta zona”.



En concreto, Moreno ha recordado que las localidades de Orea y Maranchón, en la Comarca de Molina, están gravemente afectadas por el fenómeno de la despoblación, y en este marco, Moreno ha vuelto a denunciar que el Gobierno de España, liderado por el socialista Pedro Sánchez, “ha vuelto a dejar fuera de las ayudas fiscales a poblaciones con baja densidad de población a la provincia de Guadalajara”, y ha reprochado a “Page que no haya sido capaz de reclamar a su jefe de filas “que incluya a Guadalajara, junto a Teruel, Soria y Cuenca, entre las provincias más afectadas por la despoblación.



Otro incumpliendo claro de Page en la Comarca de Molina, es el arreglo y mejora de dos carreteras esenciales para conectar a los vecinos de la zona, la CM-2111 y la CM-210. En ambas vías, la Junta desplegó señalización vertical advirtiendo del mal estado en 2017, y en cinco años tan solo han sido capaces de ir poniendo parches “cuando lo que necesitan es un proyecto de pavimentación para favorecer la movilidad en la zona de sus vecinos, trabajadores y turistas”.



En otro orden de cosas, el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes ha denunciado que a Page “se le llena la boca” diciendo que apoya la conservación de los espacios naturales, que es competencia de la Junta, “cuando las acciones que realizan son mínimas, y de todo insuficientes, para conservar este espacio paisajístico natural”. Tampoco gestionan como debieran los montes de utilidad pública con el riesgo que esto trae consigo”, y ha criticado “que no dejen a los ayuntamientos liderar acciones encaminadas a la prevención y a su mantenimiento del bosque”.



Igualmente, ha denunciado “la paradoja” que sufren pequeños municipios de la zona, dentro del Parque Natural del Alto Tajo, que no cuentan con depuradoras porque carecen de recursos económicos y técnicos y están vertiendo directamente en ríos, asumiendo elevadas sanciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo por estas infracciones. Ante esto, ha recordado que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que tiene las competencias en materia hidráulica, y por tanto, “la que debe asumir y acometer la construcción de las depuradoras, y no lo están haciendo perjudicando gravemente a los vecinos y ayuntamientos de la zona”. Por ello, ha exigido a Page que “de manera inmediata destine los recursos necesarios para este fin”.



En la localidad de Maranchón, Moreno ha criticado que Page “haya parado” el proyecto propuesto por el ayuntamiento de ampliar la residencia de Mayores, de 40 a 60 plazas y la creación de un Centro de Día “a coste cero” para la Junta”. Moreno ha apuntado que en una zona especialmente afectada por la despoblación, y que además tiende al envejecimiento de la población “contar con estas instalaciones es vital para los vecinos”. Un proyecto, ha explicado, que ya está hecho y que ascendería a 1,5 millones de euros que asumiría el Consistorio. De nuevo vemos, como Page “por criterios estrictamente políticos aparca una iniciativa esencial, para esta zona despoblada, sin importarle lo más mínimo las consecuencias”. Estas derivan en que los mayores de la zona tendrán que irse de la localidad por falta de este tipo de recursos, “lo que seguiría agrandando el fenómeno de la despoblación en la Comarca. Una vez más Page no hace nada”.



Visita a Cabanillas del Campo y Villanueva de la Torre



El viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes ha lamentado que Page y los socialistas también “se esté riendo” de los ciudadanos de Cabanillas del Campo prometiendo e incluyendo reiteradamente en los presupuestos regionales la construcción de un nuevo centro de salud “que nunca llega”.



También ha reclamado la urgente necesidad de ampliar las instalaciones del instituto de la localidad “porque no es permisible que los alumnos no dispongan de las condiciones necesarias para tener una buena educación y de calidad”. Esta es otra de las promesas que el Gobierno de Page incluye en los presupuestos y “que incumple reiteradamente”. Ante esto, ha avanzado que el líder del PP-CLM, Paco Núñez, seguirá reclamando en las Cortes que “estas dos iniciativas se incluyan de manera inmediata en las cuentas regionales y que sean una realidad”.



En Villanueva de la Torre, Moreno ha denunciado “otro repetido” incumplimiento de Page como es la construcción de la depuradora. “No entendemos a qué obedece el desprecio que Page hace a los vecinos de Villanueva de la Torre cuando esta infraestructura tendría que estar construida y funcionando desde hace mucho tiempo”. Moreno ha lamentado que “la incompetencia manifiesta de Page” la estén sufriendo los vecinos y el ayuntamiento que sigue recibiendo multas por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo por no depurar las aguas residuales.



En definitiva, y después de ocho años de Gobierno de Page, “queda claro que tiene completamente olvidada a la provincia de Guadalajara”, y por ello, Moreno ha reclamado a los socialistas “que empiecen a cumplir sus promesas, a asumir sus competencias y a solucionar los problemas que están ocasionando con su gestión incompetente a los ayuntamientos y a los ciudadanos”.