Núñez pregunta a Page dónde se va a situar ante la ‘Ley Bildu’: “Entre los que van a ser cómplices o entre los que la rechazamos de plano”

martes 12 de julio de 2022 , 12:24h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado a Emiliano García-Page “dónde se va a situar ante la Ley Bildu”, ya que tiene que elegir entre “los que van a ser cómplices y lo van a permitir o entre los que la rechazamos de plano, que son la gran mayoría de los españoles y el PP”.



Así lo ha destacado Núñez en rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha incidido en que “cada uno tiene que decidir dónde situarse” ante una Ley que quiere reescribir la historia de la mano de los herederos de ETA y del socialismo.



Por ello, el presidente del PP ha avanzado que este martes se ha remitido al secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el manifiesto que deja claro que los diputados nacionales del PP van a votar en contra de la Ley de Memoria Democrática el próximo jueves en el Congreso.



Además, este comunicado dice que esta Ley debe ser retirada y no sometida a votación y, adelanta que en el caso de que este hecho no se produzca, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la derogará en cuanto acceda a la Presidencia del Gobierno de España.



Núñez ha reclamado a Page que hoy, cuando reciba este manifiesto en la sede del PSOE, lo firme y se comprometa por escrito a rechazar de plano la Ley, a ordenar a sus diputados nacionales que voten en contra de la misma, a que exija a Sánchez que retire la Ley y a alinearse con la gran mayoría de los españoles. “Si no lo hace, será cómplice”, ha insistido.



El líder de los ‘populares’ ha recordado que entre los diputados nacionales socialistas hay personas como su número 2, Sergio Gutiérrez, que es uno de los que votará esta ‘Ley Bildu’. “No he oído a Page valorar el sentido del voto del PSOE del jueves, ni pedir que se retire la Ley, ni anunciar si está de acuerdo o no con el manifiesto”, ha destacado.



“Hoy, a las puertas de una votación en la que el socialismo quiere pactar con los herederos de ETA una forma de reescribir la historia, ha llegado el momento de que cada uno decida donde está”, ha asegurado Núñez.



Además, el presidente del PP-CLM se ha dirigido al conjunto de los castellanomanchegos para asegurado que no va a descansar “ni un solo segundo” en contarle a todos los ciudadanos de la región “uno a uno” quienes han sido los que han votado a favor de “traicionar la memoria de tantas víctimas inocentes” para “reescribir la historia dando el bolígrafo a los herederos de ETA”, además de aquellos que han sido cómplices de “esta traición”.



Para Núñez, aprobar esta Ley es “indigno, impropio de un Estado Democrático y una vergüenza para una Comunidad Autónoma como Castilla-La Mancha, con un gran sentimiento demócrata y español”. “Es vergonzoso que el socialismo de Castilla-La Mancha participe de este hecho”, ha añadido.



Igualmente, el líder del PP regional ha calificado como “doloroso” ver que la semana en la que se cumple el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco el PSOE se alinea con los herederos de ETA para aprobar esta Ley.