El PP dice que los Presupuestos de Page para CLM para 2023 son irreales y bajan la inversión, a lo que se une la falta de ejecución que se repite año tras año

martes 15 de noviembre de 2022

El diputado del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emilio Bravo, ha asegurado hoy que los Presupuestos regionales para 2023 “además de ser irreales y bajar la inversión, mucho nos tememos que, como todos los años, ni se van a ejecutar ni se van a pagar”. Una situación que sucede cada ejercicio, según ha alertado Bravo, y por la que “vamos a pedir explicaciones, porque de nada sirven unos presupuestos que luego no se ejecutan”.



Así lo ha resaltado en la rueda de prensa previa a la Comisión de Economía y Presupuestos, en la que se analiza el presupuesto para la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y donde ha reclamado “que nos expliquen, por un lado, la falta de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2022 y, por otro, por qué en los Presupuestos para 2023 vamos a recibir menos dinero precisamente para un sector como la agricultura y la ganadería, que tan mal lo está pasando”.



Bravo ha explicado que en estos Presupuestos “vamos a recibir menos dinero de los Fondos Europeos Agrarios FEADER, 11.253.000 euros menos en transferencias corrientes y 21.207.000 euros menos en transferencias de capital; mientras lo que se recibe de los diferentes ministerios baja un 37% en transferencias corrientes y un 38% en transferencias de capital”.



“Estamos hablando de 15 millones de euros menos que en 2022 entre ambas partidas, a lo que hay que unir que aún no se ha cobrado nada de los Fondos Next Generation y que en 2023 no se presupuesta nada para la regularización del sector vitivinícola”, ha añadido Bravo, lamentando que, en total, “a 1 de octubre se han recaudado solamente en trasferencias de capital el 24,86% y el 11,50% en transferencias corrientes”. “Así gestiona Page”, ha criticado.



Mejoras en explotaciones y caminos rurales que no se ejecutan



Para Bravo, los responsables socialistas “mienten cuando hablan en la memoria de que van a apoyar las mejoras de las explotaciones agrarias, porque a 1 de octubre solo habían pagado el 12,88%, como engañan también respecto a la incorporación de jóvenes y mujeres pues, a la misma fecha, solo tienen pagado el 19,84%”.



“En estos presupuestos también nos hablan de mejoras de caminos rurales en las 5 provincias, pero se olvidan de decir que de lo presupuestado el año pasado solamente han ejecutado el 8,48% y pagado el 0,78%, a lo que hay que unir que para este año bajan esta partida el 80,07%”, ha resaltado el parlamentario popular.



“Para 2023 no presupuestan nada en ayudas a explotaciones de vacuno de leche ni para el ovino y caprino; en la partida de programas zoosanitarios no han ejecutado ni pagado nada en 2022 y bajan el presupuesto para 2023 el 8,38%; de la partida para industrias agroalimentarias solo han pagado este año el 8,52% y bajan para el que viene el 6,21%; para reconversión de viñedo se ha ejecutado y pagado solo el 35,42% y presupuestan para 2023 un 4,36% menos; en ayudas al sector vitivinícola se ha ejecutado el 30,5% mientras bajan el 26% el presupuesto para 2023 y para zonas desfavorecidas bajan la partida el 3,33%”, ha explicado Bravo, lamentando que esta es la realidad de las cuentas de Page año tras año.



Infraestructuras hidráulicas



Respecto a la Agencia del Agua (que se financia principalmente desde la Consejería y financia a su vez a la entidad pública Infraestructuras del Agua de CLM), “en ingresos habían recaudado solamente 6,88% de lo que presupuestaron y bajan el presupuesto para este año un 45,80%, sin que la consejería haya pagado nada y teniendo en cuenta que de Fondos Next Generation solamente han recaudado el 3,33%” y en cuanto a gastos, se ha ejecutado solamente el 6,79% y pagado el 4,79%”.



Mientras al Ente Público Infraestructuras del Agua no le han pagado nada y para inversiones en obras hidráulicas se ha ejecutado solo el 3,58%. “Esta es la inversión real que, además, para 2023 se baja un 89,23%”, ha denunciado Bravo, recordando que el ente público ha recaudado el 14,54% de lo previsto en 2022, puesto que “la Agencia del Agua no ha pagado nada de lo presupuestado, siendo su principal fuente de los ingresos, y tampoco se ha cobrado nada de los Fondos Next Generation”.



Por último, ha advertido que las inversiones previstas para 2022 en depuradoras en los municipios de nuestra región han quedado, a día 1 de octubre, en solo un 9,16% ejecutado y 3,45% pagado. “No ejecutan ni pagan año tras año lo presupuestado, así apoya Page las obras hidráulicas necesarias en los municipios de CLM, no recaudando, no ejecutando, no pagando y bajando los presupuestos”, ha concluido.