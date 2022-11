Nota aclaratoria sobre la presunta alineación indebida de FS Pozo de Guadalajara Cadete en Fontanar

viernes 11 de noviembre de 2022

FS Pozo de Guadalajara, tras conocer resolución del Comité de Disciplina Deportiva de Guadalajara de la JCCM mediante la cual estiman la reclamación interpuesta por el CD Fontanar por una supuesta alineación indebida del cadete pocero en el encuentro celebrado el pasado 5 de noviembre en Fontanar quiere aclarar una serie de aspectos:



La única fuente del derecho no es la ley, también existen las costumbres y los principios generales del derecho. En ese aspecto el club quiere interponer ante el Reglamento Técnico de la FFCM en su artículo 77.4 la costumbre habitual de alinear jugadores de una categoría inferior en la superior que realizan la inmensa mayoría de los equipos sin cumplir la distancia horaria establecida. En la reunión celebrada con los equipos el pasado lunes 17 de octubre de 2022 se acordó que los equipos que tuvieran dificultades para completar sus equipos podían utilizar jugadores de la categoría inferior, aunque infringieran el artículo federativo mencionado anteriormente. Aquí Fontanar se está saltando el acuerdo y creando un precedente muy peligroso, porque no sólo Pozo hace eso, es una práctica habitual de todos los equipos de pueblos que acuden con varias categorías la de infringir el artículo, por una cuestión de sentido común. La competición es Deporte Escolar, y se trata de fomentar la participación, no restringirla.



Es ética y moralmente discutible que Fontanar pretenda ganar en los 'despachos' un encuentro que no supo ganar en la pista jugando con jugadores mucho más poderosos físicamente y casi tres años más mayores que los de Pozo en algunos casos. El comportamiento del equipo local durante todo el encuentro causó vergüenza ajena, mandando a dos jugadores poceros al hospital tras varias entradas criminales llegando al punto en el que el técnico de Pozo, cuando ganaba 0-1 al descanso a 4 minutos del descanso debió irrumpir en la pista para hablar con el árbitro y amenazar con dejarla si no paraba la agresividad local. Ni que decir tiene el comportamiento del público, con padres y niños insultando por sistema y diciendo de todo a los jugadores poceros, por no hablar del entrenador local dando patadas a todo lo que pillaba cada vez que Pozo marcaba un gol, todos los jugadores de Fontanar de pie en el banquillo, etc. El Deporte Escolar está para enseñar valores, no para ganar a toda costa y en este caso la actitud de Fontanar el pasado sábado dejó mucho que desear, temiendo en algunos momentos los poceros por su integridad física y moral.



Por lo expuesto anteriormente Fontanar lecciones de legalidad pueda dar muy pocas o ninguna, porque si esto es lo que la organización de la competición, la JCCM desea para la misma, en vez de frenar los comportamientos antideportivos y lesivos, adelante, que le den todos los puntos y la liga si hace falta, pero el Deporte Escolar no trata de eso, trata de valores, respeto y fomentar la participación, no de agarrarse un clavo ardiendo o impugnar acuerdos alcanzados entre los clubes para conseguir tres míseros puntos en una liga escolar.