FS Pozo de Guadalajara fue barrido por el Mejorada FS (8-1)

domingo 01 de mayo de 2022 , 07:24h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara ante Mejorada FS (8-1). Los poceros acudieron a la cita sin poder completar convocatoria por las bajas, y se fueron sucediendo las lesiones hasta quedarse casi sin jugadores y desfondados ante un rival que jugó veloz y a pocos toques.



Los rojillos no supieron parar desde el principio a su rival y fueron pasados por encima.



Tras varios avisos los azules se adelantaron tras estrategia de córner a 17,14 del intermedio (1-0). Apenas 24 segundos más tarde una transición tras perdida pocera supuso el 2-0, y a 12,58 del intermedio una nueva perdida supuso el 3-0. Los rojillos trataron de parar la sangría con un tiempo muerto, pero no la cortaron del todo y una sucesión de rebotes cuando Pozo había tenido opciones de acortar distancias dio lugar al 3-0 a 9,07 del descanso.



El meta Álex Sánchez parecía poner luz al choque para los visitantes, logrando el 4-1 a 7,46 del descanso tras un disparo de larga distancia. Fue un espejismo, ya que los locales tuvieron opciones claras al final del primer tiempo para haberse llevado un 8-1 al intermedio sin exagerar.



El inicio de segunda parte sentenció el partido Los poceros quisieron en la segunda parte subir líneas, arriesgar de 5, etc., pero no era el día y no salió nada. De esa forma una nueva perdida dio lugar al 5-1 a 18,32 del final. Apenas 63 segundos más tarde un nuevo error defensivo supuso el 6-1, y a 16,37 de la conclusión llegó el 7-1. Con Pozo desfondado, Mejorada no quiso hacer sangre de un malherido cuadro pocero, logrando el 8-1 definitivo a 6,03 de la conclusión.



Los rojillos deben recuperar jugadores para las 2 citas que restan, en las que si vencen podrán alcanzar la 7ª posición del campeonato como mejor resultado posible.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Álex Sánchez, Escu, Carlos Alonso, Andrés Romero y Juancho Carqués -cinco inicial- Cristian Garrido, Curi, Zapata y Diego Bravo.



Goleador: Álex Sánchez.