Las temperaturas estarán este domingo en Atienza entre 12°C y 15°C, el cielo estará cubierto de nubes con tormentas, el viento será regular con una velocidad de 33 km/h y de dirección suroeste

Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas este domingo en Guadalajara que está en ALERTA por fuertes vientos

El tiempo en Guadalajara para este domingo es de 13ºC de mínima y 19ºC de máxima y el cielo estará cubierto de nubes con torrmentas, el viento será regular con una velocidad de 39 km/h y de dirección suroeste

domingo 23 de octubre de 2022 , 08:51h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que en las sierras del extremo occidental pueden ser persistentes y acompañadas de tormentas, disminuyendo la nubosidad y la probabilidad de lluvia hacia el sudeste, no esperándose en el tercio suroriental.



Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o con cambios ligeros, y las máximas irán en descenso excepto en el sudeste, donde se espera un ascenso ligero.



El viento soplará del sur y suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico, tendiendo en general a amainar por la tarde.



Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 26ºC en Albacete, 14 y 21 en Ciudad Real, 12 y 20ºC en Cuenca, 13 y 19ºC en Guadalajara y entre 14 y 21ºC en Toledo.



Béatrice dejará en alerta a 25 provincias este domingo por fuertes rachas de viento y lluvia.-



Béatrice, la segunda borrasca de la temporada nombrada por AEMET, que traerá rachas muy fuertes de viento (más de 100 a 110 km/h) en zonas del norte de la Península este domingo y un temporal marítimo y lluvias abundantes. Así, se activará la alerta por riesgo (aviso amarillo) o riesgo importante (aviso naranja) en 25 provincias de 12 comunidades autónomas, según los datos de AEMET.



En concreto, Burgos, León, Palencia y La Rioja estarán en riesgo importante por vientos de hasta 110 kilómetros por hora, mientras Huesca, Asturias, Cantabria, Zamora, Soria, Segovia, Salamanca, Ávila, Guadalajara, Girona, Lleida, Cáceres, La Coruña, Pontevedra, Lugo, Madrid, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tendrán alerta amarilla también por viento.



Además, los fenómenos costeros pondrán en riesgo a Lugo y en riesgo importante a La Coruña y Pontevedra, que estarán en alerta amarilla por lluvia. El riesgo por lluvia también afectará a Ávila, Salamanca, Toledo, Cáceres y Madrid.



En general, debido a la acción de una baja atlántica y sus frentes asociados, este domingo se esperan cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica peninsular, Pirineos y otras zonas del norte de Aragón y Cataluña, con lluvias, chubascos y tormentas ocasionales.



Estas precipitaciones podrán ser localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia y en el entorno del oeste del sistema Central, y también podrían llegar a tener cierta intensidad en zonas de la cordillera Cantábrica occidental, Prepirineo de Huesca y del norte de Extremadura.



En el resto de la vertiente atlántica, las precipitaciones serán en general más dispersas y no se esperan en el área mediterránea, en el valle medio y bajo del Ebro, ni en el litoral Cantábrico, donde predominarán las nubes medias y altas. En Canarias, se prevén intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve.



Asimismo, se esperan intervalos de nubes bajas, brumas y posibles nieblas en áreas montañosas de la mitad oeste peninsular, puntos del litoral mediterráneo y bajo Ebro; brumas y nieblas costeras en el entorno de Estrecho y Alborán, y no se descartan calimas en el área mediterránea y Canarias orientales.



Por otro lado, las temperaturas diurnas descenderán en la mayor parte de la Península y de Canarias, aunque subirán por el Mediterráneo. Las mínimas bajarán por la mitad oeste de la Península y zonas del área mediterránea y subirán en el resto.



Además, los vientos soplarán de componente sur en la Península y Baleares, aunque en el Estrecho y Alborán serán de dirección variable tendiendo a oeste y suroeste. Igualmente, habrá intervalos fuertes en el litoral de Galicia y rachas fuertes o muy fuertes en áreas montañosas del tercio norte peninsular, mientras en Canarias se prevé viento del nordeste.