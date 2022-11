FS Pozo de Guadalajara hizo el más difícil todavía para caer ante Mejorada FS (6-7)

domingo 06 de noviembre de 2022 , 12:03h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su estreno este curso como local ante Mejorada FS (6-7). Los poceros hicieron ‘Misión Imposible III’ en la 3ª jornada, dejando escapar de nuevo un encuentro con todo a favor. Esta vez, de los creadores de ‘Perder con un gol a 8 segundos del final tras tener en los pies el triunfo’ y ‘Desaprovechar 25 minutos del rival con 5 faltas y que volteen el marcador’ llegó ‘Remontada de 4 goles y derrota a 41 segundos del final teniendo superioridad numérica’.



El inicio de encuentro local fue bueno. Jorge del Moral adelantó a los rojillos tras aprovechar un rechace a 17,26 del descanso (1-0). Los poceros sabían del peligro del tiro exterior de su rival, pero no lo taparon adecuadamente y los azules igualaron a 15,17 del intermedio.



Los poceros se veían desbordados en algunos momentos, pero reajustaron defensa tras tiempo muerto e hicieron un final de primer tiempo arrollador.



Jaime aprovechó una sensacional asistencia del meta Sergio de las Heras para empalmar una espectacular volea y hacer el 2-1 a 7,05 del intermedio. El capitán pocero metió uno de los mejores goles, por no decir el mejor gol de su vida. De nuevo Jaime a 4,23 del descanso hizo el 3-1. Los toledanos estaban fuera del partido, y Raúl Alonso ahondó en la herida visitante haciendo el 4-1 tras falta directa a 3,58 del intermedio. Los azules apostaron por el portero-jugador, sin éxito, y Pozo amplió ventaja tras un robo de Andrés Romero a 1,20 del descanso (5-1). Todo era alegría en Pozo hasta que a 9 segundos del intermedio un córner supuso el 5-2, preludio de la tragedia para un cuadro rojillo acostumbrado desgraciadamente a recibir tantos en los instantes finales de ambos periodos.



Los tantos tempraneros de los de Mejorada en la segunda parte les hicieron creer Los visitantes afrontaron con una inercia positiva el segundo tiempo, todo lo contrario que los poceros que pese a ir ganando no las tenían todas consigo. Una falta directa a 18,45 del final supuso el 5-3, y poco después, a 15,24 de la conclusión una nueva pegada frontal supuso el 5-4. Era el reinicio de la debacle, en apenas 5 minutos se había esfumado la ventaja pocera. Un buen disparo de Cristian a 11,54 del final amplió la ventaja a dos tantos y parecía reencaminar el choque (6-4), pero no fue así.



Los azules buscaron la remontada con portero-jugador, y lograron tras varios avisos el 6-5 a 6,23 del final. Las piernas empezaron a temblar a los locales, que vieron como su rival igualaba el duelo a 4,05 de la conclusión (6-6). Los rojillos estaban agotados física y psicológicamente, pero de nuevo se les puso de cara el choque cuando a 1,19 del final los visitantes se quedaron con un jugador menos. 79 segundos había para que los locales, con un jugador más, buscaran los tres puntos. La tragedia se culminó cuando la fe de los azules les hizo tener una llegada, en inferioridad, para lograr el 6-7 a 41 segundos del final.



Los visitantes estaban eufóricos sabiendo que lo normal es que tras ese tanto se llevaran al menos un punto, Pozo lo intentó con ataque de 5 para 3 pero no hubo manera y los tres puntos, tras un guion malvado y cruel, se fueron para tierras toledanas.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Sergio de las Heras, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Jorge del Moral y Driss -cinco inicial- Curi, Diego, Andrés Romero, Cristian Garrido, Jaime y Pablo Salas.



Goleadores: Jaime (2), Jorge del Moral, Raúl Alonso, Andrés Romero y Cristian Garrido.