Echániz reclama a Page que “no tenga miedo” y acepte un debate público en materia fiscal con el PP-CLM para que los ciudadanos conozcan los dos modelos económicos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 20 de mayo de 2022 , 13:09h

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, ha retado esta mañana al presidente del ejecutivo regional, Emiliano García Page, a que acepte un debate sobre fiscalidad en la televisión pública regional con el líder del PP-CLM, Paco Núñez, para que los ciudadanos conozcan de primera mano el modelo que proponen los socialistas, “que nos está llevando a una crisis social y económica insostenible” frente al modelo que propone el PP-CLM “con una bajada generalizada de los impuestos para ayudar a los ciudadanos a salir de este trance, entre otras medidas”.



Echániz ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa donde además ha reprochado al líder del ejecutivo regional que rechazara sistemáticamente la propuesta del PP-CLM de celebrar un pleno monográfico sobre política fiscal en las Cortes de Castilla-La Mancha para confrontar las políticas que propone el Gobierno con las del PP-CLM.



Los países serios, ha señalado, son aquellos que, ante las dificultades económicas, intentan revertirlas mediante el consenso y los acuerdos políticos, y hasta el momento, “Page y los socialistas no lo están haciendo”.



Echániz ha apuntado que en Castilla-La Mancha la inflación es superior a la altísima que ya existe en España que es del 8,4%, en CLM del 10,4%, más de dos puntos superior al resto del territorio nacional, esto quiere decir que los castellano manchegos estamos pagando un 20% más en términos de inflación que otros españoles.



La subida de los precios se está comportando peor en Castilla-La Mancha, “fruto de las nefastas políticas económicas de los socialistas” que provocan que cualquier familia media en nuestra provincia esté pagando un 11,7% más por la cesta de la compra, el agua, la luz o el combustible que hace un año. En definitiva, “Page está haciendo más pobres a los ciudadanos de nuestra provincia y de la región y menos competitivas a las empresas, por ello precisa de una respuesta política inmediata que permita mitigar esta situación”.



Para ello, la fórmula más importante que existe en nuestra economía para mejorar la capacidad de compra de una sociedad es una bajada de impuestos. “Lo que presentamos en CLM para su debate es que frente al aumento excesivo de los precios se haga una política de reducción de impuestos que permita que los ciudadanos salgan de esta situación”.



Echániz ha recordado que el PP ha demostrado siempre, primero en 1995 con Felipe González, luego con la crisis de 2008 de Zapatero y ahora con la derivada de la pandemia y la invasión a Ucrania, que en las comunidades donde gobierna el PP “ha sabido y que sabe gestionar y que es capaz de resolver los problemas económicos”.



Para Echániz, confrontar las ideas, las respuestas y las soluciones delante de los ciudadanos es una forma democrática de mostrar las distintas fórmulas de abordaje y que los ciudadanos puedan tener una opinión sobre los mismos. “Hurtar a los ciudadanos de poder conocer las alternativas no es muy democrático, lesiona la libertad y el respeto a las instituciones democráticas y por ello pedimos a Page que no tenga medio, si él está convencido de que sus medidas económicas funcionan, que no tenga miedo de confrontarlas con el PP”.



Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular “están aplicando estas medidas de reducción de la fiscalidad y la economía va más deprisa, crean más empleo, hay impuestos más bajos y las familias tienen mejor capacidad para llegar a fin de mes.



Igualmente ha apuntado que desde enero hasta hoy, el Estado ha recaudado cerca de 50.000 millones de euros, 10.000 millones más de lo previsto, y el PP de Guadalajara y de Castilla-La Mancha pide al Gobierno que ese dinero que ha recaudado de más, como consecuencia de la subida de la inflación, “lo devuelva a sus dueños, los ciudadanos”.



En otro orden de cosas ha señalado que la Unión Europea está limitando la capacidad de endeudamiento de la economía española. “Pedro Sánchez endeuda en 200 millones de euros al día a los españoles, no solo está generando problemas en la actualidad sino que está destruyendo nuestro futuro”.



Frente a ello, el PP tiene un Plan Económico que ha presentado Feijóo que consiste en deflactar la tarifa del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros, reducir los impuestos de las tarifas de la luz y el gas, ayudas directas a las familias, reformar la gestión de los fondos europeos y mejorar la eficiencia del gasto.



Sobre los fondos de recuperación de la Unión Europea, Echániz ha advertido que CLM ha recibido cerca de 688 millones y ha denunciado la falta de información sobre estas ayudas que asegura “no están llegando al tejido productivo y pedimos que sean más eficaces en la trasparencia y en el uso de los fondos, y que no los dedique a gasto improductivo, sino a proyectos que mejoren el crecimiento y la empleabilidad en la región”, ha concluido.