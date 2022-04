Echániz pide a Page que explique si aplaude lo que Sánchez y los socialistas hicieron ayer en el Congreso

viernes 29 de abril de 2022

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, se ha referido “al grave hecho” que se produjo ayer en el Congreso de los Diputados, cuando el PSOE de Sánchez “permitió la entrada de Bildu, un partido que justifica las acciones terroristas y que no han condenado los atentados, y de los independentistas en la Comisión de Secretos del Estado”. Una Comisión donde informan de las actividades de la inteligencia de España, “esto supone un golpe importante a la unidad de nuestro país y a la seguridad del Estado, se trata de la primera vez que ocurre en democracia”.



Echániz ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa esta mañana, donde ha aprovechado para preguntar a los socialistas de Castilla-La Mancha si aplauden esta decisión, la entrada de los bilbuetarras e independentistas. “Queremos que Page de explicaciones públicas en nuestra región de lo que ha hecho su partido y su Gobierno en coalición con los comunistas”.



Frente a esta rocambolesca situación, ha recordado que el PP quiso pactar con el Gobierno el Plan de Recuperación Económica “para intentar de forma dialogada y pactada sacar a España de la situación económica en la que está inmersa”. Pero lamentablemente, ha aseverado “Sánchez decidió romper las reglas del juego” y modificó el reglamento del Congreso, y desde ayer basta una mayoría absoluta y no una mayoría reforzada para formar parte de esa Comisión. “Esto ha permitido que partidos que apoyan la violencia y la independencia puedan estar dentro de esta Comisión, conociendo información que compromete la seguridad del Estado”, ha asegurado.



En esta comparecencia, Echániz también ha alertado sobre la situación económica que atravesamos. En la actualidad, el déficit está en el 7,3 %, “Esto indica que el Gobierno está gastando más de lo que recauda. Echániz ha explicado que España tiene una deuda acumulada del 122% del PIB y desde que gobierna Pedro Sánchez se ha incrementado un 8% “por las nefastas políticas económicas de Pedro Sánchez”.



Sobre la inflación, el diputado nacional ha señalado que los españoles están pagando un 10% más de lo que pagaban el año pasado por los mismos servicios públicos y por la cesta de la compra. Esto evidencia una vez más, que las políticas del Gobierno “están fracasando para la contención de la inflación, y eso va a generar que la renta de las familias se empobrezca, porque los salarios se mantienen y los precios siguen subiendo”.



Sobre la Encuesta de Población Activa publicada ayer, ha lamentado que en el primer trimestre de este ejercicio aumentaran en 29.000 los parados en nuestro país, y que la tasa de desempleo se sitúe ya 13,12%. “Seguimos aumentando las cifras de desempleo trimestral y eso significa que la reforma laboral de Sánchez no está funcionando, es mala para el empleo de nuestro país, y es mala para la economía de los españoles”.



El parlamentario nacional ha explicado que en Guadalajara hay un hecho añadido a estos malos datos que es la siniestralidad. “No solo tenemos más parados, también tenemos los peores datos en accidentes, sobrepasando el índice de los 344,7 en el último ejercicio” y por ello ha pedido que el Gobierno tome cartas en el asunto.



Plan de Recuperación de Feijóo



Frente a esta situación el Partido Popular de Feijóo ofreció a Sánchez un acuerdo a través de un Plan con tres objetivos para afrontar esta situación adversa. Un plan que el PSOE tenía posibilidad de pactar, “pero ha preferido contar con los votos de comunistas, independentistas y bilduetarras para sacar su decreto, y rechazar la mano del PP. A su juicio, Sánchez y los socialistas” han vendido el alma de España a quienes están en contra de España y tienen el único objetivo de destruir nuestro país, nuestra convivencia y nuestra sociedad”.



El Partido Popular planteó un plan de trabajo en tres direcciones esenciales. La primera la disminución del IRPF. Echániz ha recordado que el Gobierno ha recaudado 7.500 millones de euros más en el primer trimestre fruto de la subida de la inflación y por ello “pedimos que se devuelva a los ciudadanos con el objeto de mejorar la economía familiar y de nuestro país”. Igualmente planteaban dar entre 200 y 300 euros más a las familias más vulnerables.



La segunda línea de trabajo tiene que ver con la disminución del gasto improductivo. En este momento, agencias de carácter nacional e internacional han identificado unos 60.000 millones de euros de gasto improductivo en nuestro país que podrían destinarse a disminuir los impuestos a los ciudadanos. Además, España tiene el doble de ministerios que el Gobierno anterior, en concreto cuenta con 22, “que no solo no ayudan en nada sino que perjudican a la economía del país”. Sin ir más lejos, Echániz ha recordado la norma que avanzó ayer del ministro de Consumo que prohíbe incluir en los menús diarios de los restaurantes el consumo de vino y cerveza, “Otro ataque más de este ministro a sectores estratégicos de nuestro país”, ha aseverado.



Finalmente se ha referido a la gestión de los Fondos Europeos. Echániz ha recordado que Europa ha hecho un esfuerzo muy grande para ayudar a la economía española a salir de esta crisis, y recientemente hemos tenido conocimiento “que solo han sido ejecutados el 25% de esos fondos del año pasado, y únicamente ha llegado a las empresas el 30% de esos fondos. Por lo tanto no están sirviendo para mejorar la economía. “El Gobierno de Sánchez y de los comunistas está haciendo malas políticas económicas que van a perjudicar muy gravemente a los españoles”, ha zanjado.