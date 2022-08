El PP culpa a Page de “ineficacia” por el retraso del funcionamiento de la tubería de Morillejo que ahora anuncia para antes de elecciones

jueves 04 de agosto de 2022

El senador del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, y el secretario de Política de Agua del PP, Francisco Javier del Río, han calificado hoy las declaraciones que el secretario general del PSOE, Pablo Bellido, ha realizado estos días dando las gracias al Gobierno de Sánchez y de Page en materia de agua, como “indecentes”.



“La realidad es que la obra de la tubería de abastecimiento de Morillejo la tiene parada el Sr. Sánchez desde que llegó a la Moncloa, el mismo al que Bellido da la gracias”, ha recordado Antonio Román lamentando este “intento de engañar a los ciudadanos” sobre una infraestructura que “fue proyectada por un gobierno del PP con Aznar dentro de las obras del Plan Hidrológico Nacional que el gobierno socialista de Zapatero derogó”. “No entendemos esta sumisión al Gobierno sanchista en Castilla-La Mancha y en Guadalajara de quien con sus políticas está empobreciendo a los ciudadanos; sólo hay que recordar el precio de la gasolina o de la cesta de la compra o cómo con una inflación del 10% los ciudadanos se empobrecen continuamente”, ha añadido el parlamentario nacional.



En este sentido, el secretario de Política de Agua ha dicho que el PSOE “vende humo nuevamente” porque “la legislatura está a punto de terminar y esta obra, finalizada hace años, no se ha puesto todavía en marcha por la inoperancia de los gobiernos socialistas”. Se trata, ha añadido, de “una tubería que se ha hecho vieja antes de usarla por culpa de Pedro Sánchez y de Page”, por lo que “que se anuncie ahora su puesta en marcha para dentro de seis meses, curiosamente poco antes de las elecciones municipales, después de tenerla parada cuatro años, es una indecencia”.



Román: “Los gobiernos sanchistas han tardado cuatro años en anunciar soluciones”



En esta línea, el senador Antonio Román ha lamentado que “el PSOE, lejos de proponer infraestructuras para mejorar la situación de los municipios ribereños, propuso infraestructuras como la Tubería manchega para aumentar los trasvases desde la cabecera del Tajo a otras zonas de España” y ha recordado cómo el 27 de agosto de 2018 (con gobiernos socialistas en la región y en España) se acordó la suspensión temporal total de las obras y el 30 de abril del siguiente año se solicitó por el contratista la suspensión total de las obras.



Por lo tanto, ha apuntado, “los gobiernos responsables son los sanchistas que han tardado cuatro años en anunciar soluciones”. En este sentido, Román ha cuestionado el anuncio de la autorización de la Junta -que no ha dado en cuatro años- para el proyecto industrial de la Infraestructura eléctrica de alta tensión para el suministro eléctrico de las instalaciones de la futura mancomunidad de aguas. “Anuncian que se ha comenzado la expropiación de los bienes y derechos afectados; ambos aspectos necesarios para la reanudación de las obras y que dieron lugar a la suspensión de las mismas”, ha explicado.



Del mismo modo, el parlamentario nacional ha detallado las respuestas que el Gobierno de Sánchez le ha dado como senador a las diversas preguntas realizadas sobre este asunto y ha señalado que en 2020 manifestaban que “los condicionantes eléctricos que impiden la continuación y posteriores pruebas de funcionamientos completo de los elementos hidráulicos y energéticos, y verificación de la funcionalidad y operatividad final del conjunto obedecen a cuestiones externas a la propia obra”; tramitación llevada a cabo por la Dirección Provincial de Guadalajara de la Consejería competente en materia de energía de la Junta de Comunidades de CLM para la autorización administrativa.



Además, el secretario de Política de Agua del Partido Popular en Guadalajara, ha incidido en que “está demostrado que el gobierno de España, lejos de resolver cuestiones prioritarias para los vecinos de los pueblos ribereños, como que haya más agua en Entrepeñas y Buendía, o como que haya más inversiones en nuestros pueblos, lo que nos ofrece son más trasvases no solo a Murcia y al Levante, sino también próximamente a la llanura manchega”. En relación a las inversiones, Del Río ha denunciado que “no llegan” a pesar de que por ley les corresponden o “llegan con cuentagotas”. También, “que el señor Bellido se llene la boca de recordar la cantidad de 40 millones de euros; cantidad que se incluyó y cuantificó ya en 2007 en las partidas presupuestarias para el convenio de colaboración dentro del Plan de Desarrollo con los pueblos ribereños, que nos costó mucho a los alcaldes sacar adelante, pero que el gobierno no ejecutó”.



“Es indecente”, ha vuelto a señalar Del Río, “que de esa cantidad de 40 millones de euros que tiene ingresados la Agencia del Agua en Castilla-La Mancha desde 2020, no se hayan ejecutado en casi dos años ni el 0,5% de esa cantidad”. “Si esa cuantía la hubiesen recibido directamente los ayuntamientos, como pedíamos los alcaldes del PP, las obras ya estarían ejecutadas, y eso demuestra la ineficacia del Sr. Page”, ha finalizado recordando también que la comisión de seguimiento entre la Junta (Agencia del Agua) y los municipios ribereños para la ejecución de esos 40 millones no se ha vuelto a reunir desde octubre de 2021.