El Alba y las acepciones del término 'increíble'...derrota más que injusta

lunes 19 de septiembre de 2022 , 19:42h

Si la semana pasada hablamos de ‘Maneras de perder’ por el arrojo mostrado en la adversidad, hoy podríamos usar el mismo término pero por lo asombroso del resultado. Un Alba valiente, dominador y con hambre, incluso en inferioridad numérica, se fue de vacío por un gol rival en tiempo de descuento.



“Que es impresionante, extraordinario” es una de las definiciones del término ‘increíble’. Y así se puede definir la primera parte del Alba ene general y el inicio en particular, que fue estruendoso y cargado. “Si en la primera media hora hubiéramos ido perdiendo por dos o tres goles, no sería sorprendente”, afirmó el entrenador de la SD Ponferradina. Multitud de llegadas y ocasiones, algunas de ellas tan claras que solo un recital del portero visitante evitó el gol. Las llegadas se reproducían, la presión sobre el área berciana se incrementaba, la garganta de los más de 7000 albacetistas presentes se agigantaba pero el tanto no llegaba. Cada vez se veía más cerca, pero la suerte era esquiva.



El Alba seguía haciendo las cosas bien. Trazando jugadas, delineando ventajas para llegar a la meta contraria y mirando con ambición a las redes. El gol no llegaba y además el Albacete se encontró con otra piedra: expulsión rigurosa de Riki Rodríguez en el minuto 75. Aún con esas, el Albacete ni se echó atrás ni concedió al rival.



“Que no puede creerse o es muy difícil de creer” es otra de las acepciones de ‘increíble’. El equipo daba y daba, sin posibilidad de reproches, pero se llevó un mazazo en la prolongación. Edu acertó ante Bernabé y dejó al Belmonte boquiabierto.



Contrariedad que no ha de afectar a un grupo que de nuevo demostró su personalidad ni a una afición que despidió a los suyos entre aplausos. Próxima cita, en el mismo lugar, el domingo que viene.