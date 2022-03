El Alba venció en una nueva noche magnífica en casa y afianza su liderato

sábado 26 de marzo de 2022 , 20:01h

Tras una semana gris, Albacete brilló de noche. Después de días de mucho frío, Albacete entró en calor al aire libre. El Albacete sentó cátedra y dio una clase magistral de fútbol ofensivo ante los universitarios del UCAM Murcia. El equipo volvió al esquema sin nueve fijo para controlar la posesión, dinamizar el ritmo y proclamarse dominador del tempo



Las acciones se multiplicaban como si en vez de haberse iniciado, el choque estuviera en sus instantes finales. Boyomo realizó una brillante internada en perpendicular y ponía un pase raso que no encontró destinatario por escasos centímetros. Proseguía la dinámica netamente albacetista y los balones rondando las dominios de Biel.



Moviéndose y removiéndose, llegó el primer impacto. En el minuto 9, tras varias acciones de belleza y a la vez peligro, Rubén Martínez inauguró el electrónico al finalizar una magnífica jugada coral en la que le asistió Kike Márquez. Gran gol del ’23’ que no se quedó ahí.



El paso del tiempo hizo que el Albacete madurase y armase una de las mejores primeras partes de lo que va de año. El equipo no solo controlaba la situación, sino que regalaba a los fieles albacetistas que soportaron el frío jugadas fogosas y de gran factura.



En el minuto 36, nuevo capotazo de los locales. Rubén Martínez, motivado y acertado, se sacó un potente chut que el meta universitario despejó pero no logró bloquear. El rechace lo cazó un activo Enzo Boyomo, de nuevo lateral y de nuevo importante, para asistir a Kike Márquez, que con la maestría que le caracteriza dobló la ventaja.



El segundo acto fue más disputado. El UCAM buscó desde la vuelta de vestuarios reengancharse al partido con acciones verticales sobre la meta de Bernabé, que hizo intervenciones mayúsculas, aunque nada pudo hacer en el minuto 68 cuando los azules recortaron distancias.



Ese revés no alteró ni un ápice a nuestro equipo, que ya con Fran Álvarez sobre el verde hizo su fútbol, ajeno al resultado, y siguió controlando la situación con calma y cabeza.



En los instantes finales salió Jordi, en el minuto 80, y solo necesitó algo menos de 300 segundos para dejar su huella. El atacante asistió de forma magistral, tras un sprint, a Rubén Martínez para que el balear cerrase, con su doblete, un triunfo que afianza el liderato albaceteño.



FICHA DE PARTIDO





Albacete Balompié: Bernabé; Julio Alonso, Djetei, Javi J., Boyomo; Sergi (Kawaya 90’), Eric M.A, Riki (Jordi S.R 80’), Rubén M. (Emmanuel 90); Fuster y Kike M. (Fran Álvarez 78’)





UCAM Murcia: Biel Ribas; Moi Delgado (Chacartegui 89’), Dean, Caro, Tekio; Liberto (Alberto 56’), Fullana (Abenza 80’), Moyita (Ferrán 89’), Armando, Josema (Isi Ros 80’); Mesa.

Árbitro: Muñoz Piedra, Pedro Eugenio. Amonestó con tarjeta amarilla a: Caro y Djetei.



Goles: 1-0, Rubén M. (9’); 2-0, Kike M. (36’); 2-1, Mesa (68’); 3-1, Rubén M. (85’)





Incidencias: Partido disputado en el Carlos Belmonte. Correspondiente a la jornada 29 del grupo II en la Primera RFEF.



4.744 espectadores.