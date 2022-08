El PP instará al gobierno de Rojo a que se implique en la prevención del suicidio con políticas locales

martes 30 de agosto de 2022 , 12:04h

El Grupo Municipal Popular presentará al próximo pleno del lunes 5 de septiembre una batería de propuestas para tratar de minimizar el suicidio, la primera causa de muerte no natural en España y el mayor problema de salud pública en Europa. La moción ha sido explicada por el concejal del Grupo Popular Armengol Engonga quien ha indicado que cada año a nivel mundial se suicidan casi un millón de personas, 700.000 según la OMS; y que “por cada persona adulta que decide quitarse la vida, posiblemente más de otras 20 lo han intentado, lo que significa que en un año podrían producirse en torno a 80.000 intentos de suicidio en España”. Además, “hay que indicar que cada suicidio afecta íntimamente al menos a otras seis personas, suponiendo un alto costo psicológico en el entorno de la persona afectada”.



Ante esta problemática, y conscientes de que es posible prevenir los suicidios adoptando medidas a nivel de la población, desde el Grupo Popular se trabaja “para que el gobierno municipal de Alberto Rojo se mueva en este sentido y arranque instando al Gobierno de Castilla-La Mancha a reforzar tanto los equipos de atención primaria sanitarios con profesionales especializados en el ámbito psicosocial, como a reforzar los equipos de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil”.



Unido a esto, Engonga ha detallado que su grupo pretende que el Ayuntamiento ponga “especial énfasis en la prevención, junto con el resto de entes y agentes sociales del municipio, estableciendo en los próximos meses un Plan Local de prevención del suicidio con todos ellos”.



Asimismo, se incluye en la propuesta que el Ayuntamiento lleve a cabo en los próximos meses “una campaña de concienciación, sensibilización, información, formación y promoción de la salud mental en colegios e institutos de la ciudad, estableciendo un plan de acción con los agentes implicados” y, aprovechando que el próximo 10 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que haga visible de la manera que estime oportuna, su compromiso con este problema de salud pública”.



También se cree conveniente que se pongan en marcha “programas específicos de Psicología de la Salud y, concretamente de entrenamiento en Inteligencia Emocional en colaboración con el resto de administraciones”.



Engonga insta a los gobiernos a tomar medidas



El concejal del Grupo Popular Armengol Engonga ha hecho referencia a las medidas que propone la OMS y que desde el Grupo Popular se consideran “necesarias”, pero que ni a nivel nacional con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, ni a nivel regional con Emiliano García-Page, ni a nivel local con Alberto Rojo se están adoptando pese a que están recomendadas por los expertos en salud pública”.



En España con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en 2020 se indica que el número de muertes por esta causa asciende a 3.941 personas, 10,7 personas al día, 1 persona cada 2,5 horas aproximadamente, siendo la principal causa de muerte en varones entre los 20 y 24 años (como comparativa indicar que el número de fallecidos por accidente de tráfico en ese año fueron 1.370 personas y por violencia de genero 48 según datos del Ministerio de igualdad).



Ante esto, “nos encontramos con un Ministerio de Sanidad que ha rechazado en varias ocasiones realizar un plan específico de prevención del suicidio, pero ha creado una línea telefónica de atención al mismo que en opinión de todos los expertos es algo claramente insuficiente puesto que en sus primeros cuatro meses de funcionamiento, 34.000 personas llamaron a este número, lo que supone una media de 300 llamadas al día”. A nivel regional, “el señor Page puso en marcha un plan de salud mental en el año 2018 pero no recoge ninguna medida de prevención del suicidio y simplemente recoge una estrategia de afrontamiento, donde este problema no se aborda de forma específica ni eficaz siendo la formación de profesionales del ámbito psicosocial el principal eje de intervención pero no se dota de recursos específicos para ello, lo cual repercute claramente en nuestra provincia y en nuestra ciudad”.



Y en Guadalajara, según la Plataforma Nacional para el estudio y la prevención del suicidio, en el año 2019 se produjeron un total de 10 muertes por suicidio y en el año 2020 se produjeron 16. Mientras que según la DGT, en la provincia en 2020 hubo 12 muertos en vías interurbanas y urbanas.



Pero en nuestra ciudad, “solo disponemos de un servicio de atención psicológica para toda la población en colaboración con la UNED, que es claramente insuficiente (de ahí el aumento del número de consultas privadas en pandemia y postpandemia) y la única acción realizada en esta legislatura por el equipo de gobierno de Rojo con su concejala de Festejos, la Sra. Simón, ha sido la organización de un taller juvenil el pasado 16 de diciembre para prevenir el suicido”.