Merino censura que el PSOE de Page en lugar de trabajar por la región se dedique a insultar diariamente a Núñez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 30 de agosto de 2022 , 13:08h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha censurado que los diputados del PSOE de Emiliano García-Page se dediquen diariamente a insultar al presidente del PP, Paco Núñez, por hacer lo que el Gobierno socialista “no hace, que es trabajar por Castilla-La Mancha”



Así lo ha indicado Merino en rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha incidido en que la región “necesita un Gobierno a tiempo completo, que esté en el día a día de los problemas de Castilla-La Mancha y no un Gobierno cerrado por vacaciones, que es lo que tenemos actualmente”.



“Page sigue en su Palacio”, ha destacado, al tiempo que ha preguntado “dónde está el vicepresidente o los consejeros de Economía y Empleo, de Fomento, de Bienestar Social o de Desarrollo Sostenible”. “Llevan un mes de vacaciones con una inflación del 13,2 por ciento y con todos los sectores económicos produciendo a pérdidas”, ha dicho.



Y, mientras tanto, Merino ha añadido que Paco Núñez está cada día recorriendo la región, visitando hasta 4 provincias, para reunirse y escuchar a los castellanomanchegos.



“No solo Page no trabaja y se ha empeñado en insultar a diario a Núñez, sino que ha convertido al Gobierno en el club de la comedia”, ya que la semana pasada hizo noticia una reunión con su consejera de Educación y ayer hacía lo mismo con otra reunión con el consejero de Hacienda.



“Este Gobierno ha perdido el pudor y hace el ridículo a diario”, ya que “lo normal” es que el presidente del Ejecutivo “despache a diario con sus consejeros”. “¿A quién le tocará la semana que viene?”, ha preguntado.



En este sentido, ha indicado que la próxima semana Pedro Sánchez visitará Toledo para protagonizar un acto con Page, por lo que ha cuestionado si el presidente de la Junta piensa defender los intereses de Castilla-La Mancha ante su jefe, ya que según él mismo dijo en el PSOE “solo hay un jefe, que es Sánchez, y los demás son monaguillos que tienen que cumplir lo que dice”.



Por ello, Merino espera que Page reclame a Sánchez lo que debe a la región en materia de dependencia o de Fondos Europeos, que le pida la regularización de los pozos del Alto Guadiana, que exija una financiación justa o que le entregue el Pacto Regional por el Agua, que blinda la política hídrica de la región.



“Page conoce muy bien a Sánchez y le teme, sabe cómo se las gasta, y ya hemos visto que aquellos que se han movido no salen en la foto”, ha dicho, al tiempo que ha afirmado que la ministra-portavoz Isabel Rodríguez “está esperando en la puerta” para que Sánchez apueste por ella como candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha el próximo año.



“Page será sumiso ante Sánchez para seguir siendo candidato a costa de vender Castilla-La Mancha por un plato de lentejas”, ha finalizado.