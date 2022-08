ASAJA CLM considera que la situación es "crítica" y pide al Gobierno de Castilla La Mancha "que deje de prohibir y recortar"

martes 23 de agosto de 2022 , 18:21h

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha vuelto a denunciar que la situación del sector es "dramática" y ha lamentado "lo poco que le importa" a la clase política. Es por ello que la organización agraria se pone en modo campaña electoral y pide a los partidos políticos de la región "compromisos de verdad" y "no fotos de apoyo" ante la llegada de un otoño "complicado".



Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Asaja, José María Fresneda, durante una rueda de prensa junto a la vicepresidenta, Blanca Corroto, donde ha asegurado que la organización se tira a la campaña electoral "de cabeza". "Vamos a estar a tope", ha asegurado Fresneda, quien ha manifestado que el agricultor "no es de derechas ni de izquierdas".



"Solo necesitamos" de los partidos que "asuman lo que dice esta organización y nosotros actuaremos en consecuencia", ha advertido el secretario regional de Asaja, quien afirma que estas palabras "no son un chantaje político". Dicho esto, se ha mostrado confiado en no recibir el rechazo de la clase política por las declaraciones vertidas hoy y ha visto conveniente sentarse con ellos para incluir las propuestas de Asaja en sus programas electorales.



En este contexto, también ha advertido de que en los pueblos ya están preparados para echarse a la calle si fuera necesario porque están "desesperados" y se sienten "abandonados". "Nosotros no vamos a frenar eso", ha avisado Fresneda, quien además ha lamentado que nadie se pare a pensar qué siente un agricultor. "La gente sigue yendo al supermercado y no piensa lo que cuesta llevar el producto al supermercado".



Asimismo, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que "dé un giro" y se siente con Asaja para hacer un plan "bueno" que mejore la situación de los agricultores. También le ha solicitado que esté muy cerca del agricultor. "Lo hizo en otros momentos, pero ahora todo es prohibir y recortar", ha denunciado.



De otro lado, ha censurado el modelo de política conservacionista que atenta contra el sistema productivo. "La ganadería extensiva se la han cargado y no es rentable", ha añadido.



Igualmente, ha dicho que si hay que producir más y mejor "hay que poner los medios" para ello y si hay que cambiar el modelo de la política agraria comunitaria, que el Gobierno de España lo encabece, ha apostillado.



SIN AGUA NI COMIDA PARA LOS ANIMALES



De otro lado, Blanca Corroto ha apuntado que la situación de la ganadería es "insostenible" y ha enviado un SOS porque, por ejemplo, en la provincia de Toledo, se han sacrificado el 40 por ciento de las cabezas de ganado bovino que había porque el ganadero no tiene ni para darles de comer ni de beber. "La situación es dantesca".



"Todo el mundo tiene que tomar conciencia de la situación que vamos a vivir de cara a un mes", ha avisado Corroto, quien ha criticado que nadie ayude al sector. "Hay que llevar agua a los animales, hay que llevar agua a cultivos de regadíos, y todo esto se hace haciendo un plan nacional de regadíos, conectando a España con tuberías como nos han conectado por autovías y tren".



De otro lado, los dirigentes de Asaja han hablado de una vendimia que se prevé corta y con menor producción. La sequía y los aumentos de los costes de producción, han comentado, han provocado perdidas de hasta 140 millones de euros en el viñedo de la región a día de hoy.



Así, han recalcado que a menos existencia y menor producción, "los precios deberían tender al alza". Dicho esto, ha pedido a la organización que no entre en el debate de los precios porque es una "trampa" y ha negado que el mercado esté intervenido. "Es un mercado libre a todo tren, por lo tanto aquí hay que esforzarse".



Finalmente, han considerado que no creen que la vendimia necesite este año 20.000 trabajadores como ha estimado el sindicato CCOO. "Quizá con 5.000 trabajadores se solucione" debido a la mecanización, la sequía y la menor producción, han destacado.