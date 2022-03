Nuñez reclama a Page que “hoy mismo” derogue la Ley de Aguas, baje los impuestos autonómicos y exija a Sánchez la bajada del IVA en la luz, los combustibles y el gas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 22 de marzo de 2022 , 13:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha invitado “una vez más” a Emiliano García-Page a “abandonar la guerra política” y que se posicione al lado “de los que apostamos por el agua como un elemento generador de empleo y riqueza en Castilla-La Mancha”.



Así lo ha indicado Núñez durante la clausura del acto ‘Agua, un futuro para todos’ que ha organizado el PP de Castilla-La Mancha con motivo del Día Mundial del Agua en Polán (Toledo).



El presidente regional del PP ha recordado que al inicio de la actual legislatura la primera propuesta que hizo a Page fue la de crear una Mesa Regional por el Agua para escuchar a todos los colectivos afectados por la política hídrica de la región, como son los alcaldes, los ganaderos, los agricultores, los regantes, los ribereños, los empresarios o los colectivos profesionales.



Así, y tras las reticencias e insultos iniciales del PSOE, finalmente los socialistas reconocieron que la propuesta era buena y se puso en marcha, ya que escuchar a los castellanomanchegos “nunca puede salir mal”.



Tras 15 meses de negociaciones en los que el PP-CLM estuvo presente en todas las reuniones y tras anunciar el apoyo del partido “sin fisuras” a las conclusiones, se llegó a un Pacto Regional por el Agua impulsado por el PP y firmado por cerca de 50 colectivos, partidos políticos y el Gobierno regional.



Núñez ha incidido en que después de un año y medio de esta firma, el Gobierno de Emiliano García-Page no ha cumplido ninguna de las medidas pactadas, ya que “no cree en el agua como un elemento de generación de riqueza y empleo, sino que cree en el agua como un elemento de enfrentamiento y confrontación política”. “Y porque Page nunca cumple lo que promete y le da igual firmarlo”, ha añadido.



COMPROMISO FIRME CONTRA EL NUEVO IMPUESTO AL AGUA



De otro lado, el presidente del PP regional ha mostrado el firme compromiso del partido contra la nueva Ley de Aguas, ya que es un nuevo impuesto al agua. “La política de Page es un nuevo impuesto al agua, no es pagar por beber, que también, sino que vamos a pagar por tener un grifo de agua en casa”, ha dicho, al tiempo que ha avisado de que el PP-CLM “no va a permitir” que “meta la mano en el bolsillo de los ciudadanos”.



A Page, según ha censurado Núñez, no le basta con la subida del precio de la luz, de los combustibles, del gas, de la cesta de la compra o la inflación, sino que ahora quiere imponer a los castellanomanchegos “un nuevo impuesto al agua”.



Para el presidente del PP-CLM el agua es un elemento generador de riqueza, de nuevas empresas, de modernización del campo, de la agricultura y de la ganadería, que además tiene que servir para mejorar la convivencia de los pueblos y para dotar de una mayor capacidad de acoger población a los mismos.



“Vamos a defender con uñas y dientes el agua para Castilla-La Mancha”, porque creemos en la prioridad de la cuenca cedente y en la necesidad de dar la cobertura necesaria a los recursos hídricos que necesita la región y, además, “vamos a rechazar el nuevo impuesto al agua”.



BAJADA DE IMPUESTOS EN CASTILLA-LA MANCHA



Núñez ha aseverado que “hoy mismo y si Page quiere” puede iniciar una política de bajada de impuestos porque “tiene la capacidad de hacerlo”, pero “no tiene la voluntad política de hacerlo”.



Por ello, y aprovechando el Día Mundial del Agua, Page debe derogar la nueva Ley del Agua, bajar el IRPF de manera lineal en la región, eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones y reducir los impuestos de Patrimonio y de Actos Jurídicos Documentados.



Además, poner en marcha la presión política del Gobierno de Castilla-La Mancha para que el Gobierno de Pedro Sánchez baje el IVA a la luz, a los combustibles y al gas. “Debe hacerlo hoy y no esperar a final de mes para reclamarlo. Hoy debe enviar un comunicado de su Consejo de Gobierno reclamando estas medidas a Sánchez”.



Si no lo hace, según ha destacado Núñez, estará “dando la espalda” a los castellanomanchegos como ya hizo el domingo cuando “no estuvo en la manifestación en defensa del mundo rural” y “abrazándose a Sánchez, dejando tirados a más de 20.000 castellanomanchegos que nos manifestábamos en Madrid”.



“Las familias, los autónomos, las pymes, los agricultores, los ganaderos no pueden soportarlo más, su situación es dramática. Es el momento de estar al lado de los que más lo necesitan”, porque un Gobierno “es útil cuando resuelve los problemas, cuando gestiona, cuando se enfrenta a la realidad y toma decisiones para aportar soluciones”.



Por último, Núñez ha preguntado a Page “si puede dormir tranquilo” viendo como los ganaderos de la provincia de Toledo “no pueden alimentar a su ganado” por la falta de suministros o viendo como las familias no llegan a final de mes. “¿Qué más tiene que pasar en Castilla-La Mancha para que se ayude a los autónomos, a las pymes, a los agricultores o a los ganaderos?”, ha insistido.



“Un Gobierno es útil cuando resuelve los problemas, cuando escucha y cuando gestiona y, hoy, el Gobierno de Page y el de Sánchez son menos útiles que nunca y, por eso más pronto que tarde, hay que cambiar de Gobierno porque ellos no cambian de políticas”, ha concluido.