¡HOLA! Sara Carbonero estrena proyecto con un vestido midi naranja y sandalias de 15 centímetros

miércoles 16 de marzo de 2022 , 17:19h

La biblia de las revistas del corazón titula "la nueva vida de Paloma Cuevas, diseñadora, viajera, ilusionada y libre"



"Creo que se aprende más en momentos que no son fáciles. La vida te presenta dificultades y tú eres la que decide con qué actitud te vas a enfrentar a ellas". "Yo creo que la felicidad es una opción de vida y he optado por ser feliz. Creo que debemos centrarnos en las cosas positivas, que son muchas, y convertir los problemas en bendiciones". "La gente no siempre nos hace cosas… La gente hace cosas y somos nosotros los que decidimos cómo queremos que nos afecten. Es importante en la vida priorizar el perdón, el agradecimiento y enfocarnos en todo lo positivo que hemos vivido y tenemos". Son solo algunos ejemplos de sus frases de superación propia.



Sara Carbonero estrena proyecto con un vestido midi naranja y sandalias de 15 centímetros.-



La periodista Sara Carbonero siempre ha sido una gran adepta al calzado de altura, y a sus 37 se ha consagrado como una de las principales prescriptoras de estilo de este país, así que ha dado un giro a este complemento de apariencia festiva al sumarle un vibrante vestido de Sportmax que contratasta con una sobria gabardina. Aunque primaveral, el resultado es equilibrado y tremendamente favorecedor; perfecto para presentarnos su último proyecto. Pasemos a diseccionarlo.



La mayoría de las plataformas que arrasan entre la generación Z resultan bastante complicadas para el día a día. De ahí lo llamativo de esta elección, que da absolutamente en el clavo con este diseño de Aquazzura: el bautizado como Sundance 140. Se trata de unas sandalias de tiras doradas con puntera abierta, pulsera en el tobillo con cierre de hebilla lateral; y lo más llamativo es su tacón de 15,5 cm compensado por una sensata plataforma de 4 cm. De este modo, se logra un efecto óptico espectacular gracias al juego de alturas, mientras la comodidad se conserva moderada gracias a la pulsera que proporciona más sujeción al tobillo y por tanto mayor agarre.



Las combina con otras dos tendencias clave en los próximos meses. La primera es el vestido midi en tono pop orange, que gana discreción gracias al cuello a la caja y el vuelo en el bajo. Al tratarse de un color tan marcado, resulta más elegante evitar los escotes y las siluetas ajustadas; y engama con el cartel de la película... ¡todo está pensado! Por otro lado, la gabardina se enmarca en las últimas tendencias, aportando un toque clásico al combo naranja con plataformas doradas. Unas finas joyas también doradas rematan este estilismo impecable.