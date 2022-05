SEMANA Joaquín Prat recuerda su ruptura con Yolanda Bravo: "Ha sido traumático"

jueves 19 de mayo de 2022

Joaquín Prat ha sido el encargado de poner el punto y final a esta temporada de ‘Planeta Calleja’. El presentador ha viajado junto a Jesús Calleja a las Islas Azores, donde ha recorrido los rincones más espectaculares de la zona. Un viaje que él agradece: «Necesito poner un punto y a parte. Salir un poco de la rutina. Llega un momento en el que tiene ganas de evadirte», ha comenzado diciendo nada más reencontrarse con Calleja, que ha asegurado que no tardó ni cinco minutos en aceptar la propuesta de esta aventura. «Necesitaba desconectar mucho. He tenido un desafío profesional grande con desafío personal mayor«, recuerda.



Fue en septiembre del 2021 cuando SEMANA dio la noticia en exclusiva de la ruptura entre Joaquín Prat y Yolanda Bravo tras doce años de relación. Una inesperada noticia que, más de medio año después, sigue causándole dolor al presentador. «Las cosas a veces no funcionan. Para mí ha sido traumático. Si se toma esa decisión es porque crees que es lo mejor para los dos y para la gente que tenemos en común», comienza a decir. Prat no puede evitar emocionarse al hablar de sus hijos. «Yo siempre digo que tengo cuatro hijos«, dice. La pareja solo tenía un hijo en común, pero su mujer tenía tres hijos fruto de una anterior relación que se criaron con el presentador. «Para mí solo ha habido una mujer», recuerda.



Joaquín Prat asegura que quiere mucho a los chicos. «Los chavales ya son mayores. Yo les dije que yo sabía el papel que había jugado en su vida durante estos años atrás. Ahora os toca decidir que papel queréis que siga jugando en vuestra vida ahora», cuenta. «Yo hablo con ellos, claro». El presentador habla sobre lo complicado que ha sido su ruptura: «No ha sido fácil. A veces se me han caído las paredes encima. Me asustaba la soledad, ahora ya no. Pero yo siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona».