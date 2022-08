Guarinos asegura en Azuqueca que las políticas de Page y Sánchez “están poniendo en riesgo el empleo y la recuperación de Castilla-La Mancha”

miércoles 03 de agosto de 2022 , 17:25h

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha denunciado “el fracaso” de las políticas socialistas de Pedro Sánchez y de Emiliano García Page, “que están poniendo en peligro la recuperación económica de Guadalajara, Castilla-La Mancha y España”.



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Azuqueca de Henares, junto a la portavoz del PP en este Ayuntamiento, Aure Hormaechea, donde ha calificado las últimas medidas adoptadas por el Gobierno socialista en materia energética “de imposiciones y restricciones disparatadas” que obligarán, durante 16 meses, a los negocios a tener el aire acondicionado a 27 grados mientras que la calefacción no podrá superar los 19.



Guarinos ha reprochado a Sánchez que imponga, a los negocios y a las empresas, medidas que “dificultarían el desarrollo de su actividad, mientras tenemos los Gobiernos más caros de la historia que no se aplican restricciones, ni medidas de ahorro de ningún tipo”.



Para Guarinos “es intolerable” que se estén aprobando e imponiendo estas restricciones para el ahorro energético, mientras tenemos un presidente del Gobierno que se dedica a viajar en Falcón, en helicóptero, y a llevar toda una flota de vehículos oficiales vacíos allá donde va para recogerle en el Falcón. “Eso sí es un auténtico despilfarro del dinero que a los españoles tanto nos cuesto ganar”.



En este sentido, ha recordado que tenemos el Gobierno más caro de la historia con 22 ministerios, y también el Gobierno regional más caro de la historia “que se gasta al año 16 millones de euros en altos cargos y personal eventual, más del doble de lo que se gastaba un Gobierno del Partido Popular”.



La coordinadora general del PP-CLM también se ha referido a “los preocupantes” datos del paro que conocíamos recientemente, que ponen de manifiesto que en nuestra región las cosas no van tan bien como nos cuentan, pese a disponer de un magnífico turismo de interior y coincidir con la época estival, en la que históricamente siempre ha habido contrataciones y siempre ha bajado el paro”.



La EPA refleja que mientras en el resto de España el paro bajaba notablemente en el segundo semestre, en Castilla-La Mancha subió en 300 personas. En Guadalajara, en el mes de julio ha subido el paro en 253 personas, con un total de 13.465 parados, y en Azuqueca de Henares también han perdido su empleo 42 personas en el último mes.



Esto es un indicativo de que las políticas del Gobierno de España y de Castilla-La Mancha son un fracaso “porque no se está consiguiendo la recuperación económica, los fondos europeos no llegan a las empresas, y tampoco se está consiguiendo la creación de empleo”.



Por todo ello, Guarinos se ha preguntado a que están esperando los gobiernos socialistas para tomar medidas diferentes y eficaces “como por ejemplo una bajada de impuestos para que el dinero, en vez de estar en las arcas del Estado, esté en el bolsillo de las familias, lo puedan gastar en consumo y así reactivar la economía y crear más empleo”.



Sin embargo, hasta la fecha ni Sánchez ni el “obediente” Page se ha planteado esta bajada de impuestos, sino todo lo contrario, “el gobierno socialista de Pedro Sánchez ya ha subido impuestos en 24 ocasiones y Page fue lo primero que hizo nada más llegar al gobierno, y lleva un camino similar”.



Para Guarinos “es intolerable” que con este delicado escenario el presidente de Castilla-La Mancha se haya ido de viaje “gratis” y a “gastos pagados” a Centroamérica, con una amplia delegación del Gobierno regional, asegurando que mientras muchas familias de la Región no pueden permitirse ir de vacaciones una semana, Page se lo permite a costa de sus impuestos”.



Guarinos ha pedido a Page que regrese de inmediato de sus vacaciones y se arme de valor para posicionarse en contra de Sánchez y de las medidas disparatadas que ha adoptado el Gobierno, que abandone la cobardía y el silencio y “de una vez por todas se ponga el traje de presidente y defienda a los vecinos de esta de las nefastas políticas socialistas que estamos sufriendo, así como de sus consecuencias”, ha dicho.



Finalmente, Guarinos ha recordado que mientras presidentes como Ayuso, en la Comunidad de Madrid ya se han pronunciado y han anunciado que no van a tolerar este tipo de imposiciones, restricciones y medidas disparatadas, y que van a defenderlas en vía administrativa y judicial, “tenemos un presidente ausente como Page que se va de vacaciones dejando abandonados a los castellanomanchegos y de lado los problemas de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma”.