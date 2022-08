LA PEOR CARA DEL PSOE : El Gobierno de Sánchez acerca a otros DOCE presos de ETA más y deja SOLO 50 internos etarras fuera de Euskadi y Navarra

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo acusan a Pedro Sánchez de HUMILLAR a las víctimas asesinadas del terrorismo de ETA

miércoles 03 de agosto de 2022 , 17:39h

El Gobierno de PSOE/PODEMOS ha autorizado el traslado de una DOCENA de presos de ETA a prisiones vascas y navarras y próximas a Euskadi.



Con estos acercamientos el 70% de los internos de la organización terrorista ya cumplen su condena en alguna de las tres prisiones vascas o la cárcel de Pamplona. Sólo en Alava están internos 52 presos, casi la mitad de los 111 que hay en el País Vasco. San Sebastián, con 25 y Bilbao, con 23, completan la distribución.



“Los presos tienen que salir de la cárcel y, si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos”. Es el intercambio que Arnaldo Otegi puso sobre la mesa al Presidente del Gobierno en octubre del año pasado.



Las asociaciones de víctimas denuncian el continuo acercamiento de presos a cárceles vascas. Los últimos se han producido esta misma semana. Mientras, las manifestaciones y homenajes a etarras se disparan: Covite ha contabilizado 339 en lo que llevamos de año.



La AVT ha denunciado un nuevo acercamiento de presos de ETA, con lo que ya solo quedan 50 reclusos de la banda terrorista en prisiones de fuera del País Vasco y Navarra.



Esta vez se ha trasladado a doce etarras con quince asesinatos. Entre ellos a Diego Ugarte López de Arcaute, condenado a cien años por el asesinato de Fernando Buesa y su escolta, y Mikel Ayensa, condenado por varios asesinatos entre ellos el de Tomás caballero.



Esta decisión del ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska ha sido duramente criticada desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En un comunicado denuncia que ya se ha acercado al 70% de los presos de la banda y cuestionan estos traslados "aprovechando" las vacaciones, cuando hay "menos ruido mediático".



Desde la AVT acusan a Pedro Sánchez de humillar a las víctimas y se preguntan si estos nuevos traslados corresponden a un pago a Bildu por aprobar la ley de memoria histórica.



Según datos aportados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tan sólo quedarían 50 presos de ETA cumpliendo condena en algún centro penitenciario que no se encuentre en Euskadi o Navarra. La AVT también subraya que desde que el Gobierno vasco asumió la competencia de las prisiones se han concedido 23 terceros grados, de los que dos han sido revocados por la Audiencia Nacional y uno ha sido recurrido por la Fiscalía.



Recuerda que los doce presos trasladados ahora suman un total de 15 asesinatos y no han acreditado su rechazo de la violencia, «Serán trasladados a cárceles del País vasco SIN haber colaborado con la Justicia, sin haber pedido perdón a las víctimas y sin arrepentirse».



Desde la AVT han denunciado su malestar por estos nuevos traslados: «Estamos hartas de ver cómo estos asesinos que quisieron romper nuestro país y que dejaron gran cantidad de familias rotas, ahora son trasladados a cárceles del País Vasco, algo que desde la AVT llevamos tiempo denunciando y que no es otra cosa que la antesala de terceros grados y puesta en libertad de estos terroristas».



Consideran que a este ritmo antes de que finalice el 2022, «el Gobierno de Pedro Sánchez podrá presumir ya no de haber trasladado a todos los presos de ETA, sino de haber acercado a todos y cada uno de ellos al País Vasco y Navarra»: «Todo esto, sin importarle lo más mínimo el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, unas víctimas, a las que nuestras psicólogas han tenido que comunicar esta mañana que el asesino de uno de sus seres queridos va a ser premiado con el traslado a una prisión vasca y que seguramente, dentro de unos meses se lo puedan encontrar en la calle disfrutando

de su tercer grado»