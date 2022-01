Guarinos reclama a Page mejoras en el Servicio de Ayuda a Domicilio que pongan fin a siete años de “abandono” de un servicio “esencial” en el mundo rural

miércoles 19 de enero de 2022 , 13:13h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha reclamado al Gobierno socialista de Emiliano García Page “mejoras inmediatas” en el Servicio de Ayuda a Domicilio que “pongan fin a siete años de abandono” de un servicio esencial en el mundo rural.



Guarinos ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa donde ha subrayado “que se trata de uno de los servicios más importantes para nuestros mayores, y además en Guadalajara, “es un recurso esencial que ayuda a mantener y a fijar población en el mundo rural”.



La vicepresidente segunda ha apuntado que en muchos municipios son los propios ayuntamientos los que prestan con personal propio este servicio, en otras de forma indirecta, a través de empresas que se dedican a prestar este servicio. “Los servicios sociales son competencia de la Junta y quien debería de hacerse cargo de los mismos, de prestarlos y de pagarlos es el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero como en tantas otras cuestiones, no lo hace”.



Por todo ello, Guarinos ha asegurado que el sistema de gestión actual, “es totalmente ineficiente e insuficiente”, y a pesar de anunciarse un aumento del presupuesto de Ayuda a Domicilio, en la práctica, “los gastos se han visto menguados significativamente, y, consecuentemente, se reduce la capacidad de gestión de los ayuntamientos”.



En concreto, ha explicado que en Castilla- La Mancha, los precios/hora vigentes en la actualidad, son los que se aprobaron en 2014, en la Orden de 29 de agosto de 2014, que establece un coste de 12,40 €/hora para la atención en periodo lunes-sábado y de 16,49 €/hora para la atención en domingos o festivos. Desde entonces, este precio/hora no se ha actualizado.



En siete años el Gobierno de Page “no ha tenido voluntad de mejorar ni actualizar las retribuciones y los convenios”. Por su parte, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas sí lo han hecho. Guarinos se ha referido a Andalucía, “comunidad en la que la Junta, desde el 1 de enero de 2021, pasó de asumir un coste de 13 €/hora, a los 14,60 €/hora. Una subida del 12,3%, que ha repercutido en más de 30.000 trabajadores del sector”.



Mientras tanto, en nuestra región, “la Consejería sigue anunciando la llegada de un nuevo Decreto que lleva años incluido en el apartado inagotable de anuncio y publicidad engañosa”.



Guarinos ha explicado que el PP-CLM defenderá mañana al Pleno de las Cortes un nuevo modelo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio “con una actualización de los precios, atendiendo la demanda del sector y devolviéndoles la dignidad profesional y el reconocimiento a un colectivo que es absolutamente esencial”.



Falta de previsión en las aulas



La parlamentaria regional también se ha referido a la situación que están viviendo docentes y alumnado en la vuelta a las aulas tras el periodo navideño y ha denunciado “la falta de organización y de previsión” del Gobierno regional en esta sexta hora. De nuevo, tanto en materia sanitaria como en educativa “están cometiendo los mismos errores”.



Hasta la fecha hay más de 1.300 docentes de baja y son “los que quedan en los centros tienen que asumir más alumnado por la falta de personal porque no se están cubriendo las bajas”.



Guarinos ha advertido que los centros educativos están teniendo problemas para poder organizarse, y esto se podría haber solucionado “si el Gobierno de Page hubiera reducido las ratios y hubiera contratado al profesorado necesario para hacer frente a esta situación”.



Del mismo modo, ha alertado de los titulares “engañosos” de Page al anunciar la contratación de 800 docentes, ya que se trata de contrataciones financiadas por fondos europeos vinculados a planes de refuerzo que han llegado un trimestre tarde y no tienen nada que ver estas contrataciones con cubrir las bajas del profesorado que está enfermo”.



Por ello, el PP-CLM pedirá mañana en el Pleno de las Cortes, a la Consejera de Educación, que explique cómo se está desarrollando el inicio del segundo trimestre y dé cuenta de qué acciones y decisiones en materia educativa está tomando.



Finalmente, Guarinos ha lamentado que el Gobierno regional “no haya llevado a cabo las decisiones adecuadas y que esté poniendo en peligro la salud de los alumnos y del profesorado”.