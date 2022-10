El PP dice PP dice que "Page YA no engaña a nadie" y critica que los diputados del PSOE por C-LM hayan dado "el SI QUIERO" a los PGE con Bildu y los independentistas

viernes 28 de octubre de 2022

La coordinadora general del PP de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha reprochado al presidente regional, Emiliano García-Page, las declaraciones que ha realizado este jueves en Bruselas, en las que afirma que "la escalada independentista en Cataluña debe tener una consecuencia penal grave", y que la Constitución, a su juicio, necesita "autodefensa".



En Castilla-La Mancha, ha dicho Guarinos, "estamos cansados del aparentemente ofendido Page", añadiendo que "Page no engaña a nadie", lo que demuestra el hecho --ha dicho-- de que los diputados del PSOE por Castilla-La Mancha hayan votado a favor de unos los Presupuestos Generales del Estado, que, a su juicio, "son la moneda de cambio para reformar el delito de sedición y dejar vía libre al independentismo".



"Si Page quiere hablar y hacerlo en serio, no tiene que viajar hasta Bruselas, que lo haga en España y delante de Pedro Sánchez de quien sólo en apariencia y en declaraciones se distancia, pero a la hora de la verdad apoya y vota todo lo que el sanchismo propone hacer, sea pactar con Podemos, sea pactar presupuestos con Bildu a cambio de presos, o sea reformar el delito de sedición para garantizar la impunidad de los independentistas y abrirles el camino para volver a atentar contra a Constitución y contra España y los españoles".



"Parece que hoy Page se ha ido a Bruselas para tratar de despistar, una vez más, sobre su actitud hipócrita", ha dicho la coordinadora general, quien se ha preguntado por qué hace estas declaraciones el mismo día en el que él y sus nueve diputados castellanomanchegos han dado el "sí quiero" a los Presupuestos Generales del Estado, "la moneda de cambio que el PSOE está utilizando para proteger a los independentistas y garantizar su impunidad, para que éstos campen a sus anchas por España, y para que atenten cuando quieran sin ningún tipo de castigo contra España y la Constitución, contra nuestro modelo de convivencia y de paz durante cerca de 45 años ya".



Según ha criticado Guarinos, "hoy Page ha votado a favor de unos presupuestos que son la moneda de cambio para reformar el delito de sedición y dejar vía libre al independentismo, convirtiéndose en protagonista, cómplice y colaborador necesario para que la escalada independentista campe a sus anchas y cada día con mayor libertad y menos consecuencias".



Así, ha asegurado que "si Page quería frenar el independentismo y la reforma del delito de sedición, sólo tenía que haber votado hoy en contra de los presupuestos generales del Estado, pero... no lo ha hecho".