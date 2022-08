Rodríguez: “Con menos crecimiento previsto, con más paro y con más inflación en CLM, Page está ‘haciendo las Américas’”

miércoles 03 de agosto de 2022

El diputado del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha lamentado hoy que “con menos crecimiento previsto, con más paro y con más inflación en Castilla-La Mancha”, el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, se esté dedicando a “hacer las Américas”, mientras se niega a poner en marcha las medidas económicas que necesita la región.



Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Toledo, donde ha puesto de manifiesto la preocupación del PP y de su presidente regional, Paco Núñez, con algunos datos e indicadores sociales y económicos en Castilla-La Mancha.



“En el último pleno pusimos sobre la mesa datos que deberían, al menos, mover a la reflexión al Gobierno de Page, ya que gracias a las políticas del PSOE seguimos siendo la hermanita pobre de las comunidades autónomas y se produce un triple efecto que puede ser letal: menos gente trabajando, menos crecimiento de lo previsto y más inflación”, ha advertido.



En este sentido, se ha referido al informe de la AIREF, “que saca los colores al Gobierno de Page. Dice que la economía de la región ha crecido un 0,8%, tres décimas por debajo de la media nacional, durante el segundo trimestre del 2022. CLM será la segunda región que menos crezca en términos interanuales en el segundo trimestre de 2022, con un incremento del 3,5% del PIB, que de media crece un 6,3 % en España, casi el doble”.



“Algo que no sufren comunidades en las que se ponen en marcha otras políticas, como Andalucía, donde la economía se disparará un 7,1% interanual en el segundo trimestre del año, lo que supone ocho décimas por encima del conjunto de España”, ha destacado.



En cuanto al mercado laboral, ha explicado que, según la EPA, “el paro ha aumentado en 2.705 personas en CLM, que cuenta ya con 141.101 desempleados, una subida respecto al mes anterior del 1,95% que nos sitúa por encima de la media nacional, que es solo del 0,11%”. “Si tenemos en cuenta que el número de parados en España ha subido en julio en 3.230, solo CLM aporta el 83,74% de los desempleados”, ha añadido.



Por último, se ha referido a la inflación, “que seguramente va a estar por encima del 13%, lo que nos hace un 13% más pobres que el año pasado. Si la renta en Castilla-La Mancha está en los 19.369 euros, al quitarle ese 13% estamos hablando de que el poder adquisitivo de los castellanos manchegos es 2.517 € menos que el año pasado”.



“En resumen, con menos crecimiento previsto, con más paro y con más inflación, lo que hace Page es irse a ‘hacer las “Américas’”, ha denunciado el diputado del PP, quien ha opinado que, “con una región en situación de emergencia social y económica, Page no debería irse de vacaciones pagadas, mientras hay un 36% de castellano-manchegos que no podrán irse ni una semana de vacaciones”.



Hay que bajar los impuestos



Para el diputado del PP, “lo que tiene que hacer Page es volver y ponerse a los mandos de la región, aunque sea un suplicio para él, porque urge que aplique las recetas que le estamos proponiendo desde el PP, de la mano de Paco Núñez. Medidas fundamentales como bajar los impuestos, porque “no puede ser que tengamos a día de hoy, con la que está cayendo, más impuestos recaudados que en el mismo periodo de 2021”.



“En los 6 primeros meses del año la Junta ha recaudado 118 millones de euros más que en el mismo periodo de 2021 en concepto de impuestos directos, indirectos y tasas. Todo ello pese a que ellos mismos preveían que iban a recaudar menos. Pero esto no es debido a una mayor dinamización de la economía, sino a los efectos de la inflación y políticas fiscales del PSOE, que nos asfixian con impuestos”, ha alertado.



Por todo ello, Rodríguez ha denunciado que “mientras Page hace caja a costa de nuestros bolsillos y se va de vacaciones con pulsera de todo incluido, la región se estanca y deja a muchos castellanomanchegos por el camino”.