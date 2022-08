Carta abierta a Emiliano García-Page : Señor García-Page, por favor, ¡deje de criminalizar a los agricultores por los incendios!

lunes 01 de agosto de 2022 , 12:23h

Señor García-Page :

Desde la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha queremos pedirle que deje de criminalizar y culpabilizar a los agricultores y ganaderos por los incendios que está sufriendo esta región.

El año pasado usted sacó una Orden que prohibía trabajar en el campo por si se originaba algún incendio. Sí, usted, que dice ser un demócrata cumplidor de la Constitución Española, prohibió a los agricultores y ganaderos de esta región trabajar en el campo, quitándoles el derecho constitucional al trabajo y a ganarse el pan que da de comer a sus hijos. Pero una organización profesional agraria como es Unión de Uniones presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra dicha Orden, siendo dicha orden anulada por sentencia judicial.

Por cierto, usted, que dice ser demócrata, no reconoce a Unión de Uniones como organización agraria ni permite que los agricultores tengan derecho a votar y a elegir a las organizaciones que les deben representar. Es paradójico que en tiempos de la dictadura del siglo pasado los agricultores votasen en las Cámaras agrarias y en tiempos de democracia usted no les permita votar.

Este año, usted ha sacado una Orden que dice “Resuelvo: 1. Evitar, desde las 00:00 horas del 18 de julio hasta las 23:59 horas del 23 de julio, las actividades agrícolas de recolección (cosechadoras), así como su empacado y el roturado de rastrojeras”. Ya sabemos los agricultores de esta Plataforma que usted y su Gobierno interpretan las palabras asignando el significado que a usted le interesa, aunque sea lo contrario de lo que realmente significa. No obstante, hasta usted sabe que evitar no significa lo mismo que prohibir, pero por si acaso le recordamos que puede acudir al diccionario a buscar el significado que otorga la RAE a dicha palabra. Por tanto, no está prohibido trabajar en el campo, por lo que no puede criminalizar a los agricultores que quieren recoger el fruto de sus cosechas antes de que alguna tormenta o incendio acabe con el trabajo de todo un año.

Si usted quiere prohibir cualquier actividad que implique un posible riesgo de incendio podría empezar por prohibir, dado que su realización presenta riesgo de incendio, el circular por las carreteras (el año pasado ardió la sierra en Navalacruz por un coche), trabajos de mantenimiento de las carreteras con desbrozadoras, circulación del tren, suministro eléctrico (incendio de Collado Mediano), campamentos, casas de campo y casas rurales, etc.

Los agricultores y ganaderos son los principales interesados en que no haya incendios para no perder sus cosechas y sus animales, y los primeros en acudir con sus aperos a intentar apagar los fuegos y guiar a los bomberos forestales por el monte. Por favor, deje de criminalizarles.

Los incendios se apagan en invierno, no dando más dinero del PDR a GEACAM -que le vemos venir-, sino planificando y llevando a cabo una labor eficiente y eficaz de limpieza de los montes dando cabida a que los agricultores y ganaderos también puedan acceder a la lluvia de millones que entrega a GEACAM procedentes del PDR para poder llevar a cabo labores de selvicultura. La prevención la logramos los que vivimos y trabajamos en el campo, pero la extinción del sector agrícola provoca que la facilidad con la que prende el monte sea cada vez mayor.

Sabemos que usted es un buen bebedor, especialmente del gran vino que se hace en Castilla-La Mancha, y queremos pensar que mientras el jueves 28 de julio celebraba con un buen vino manchego la aprobación de la Ley del vino de Castilla-La Mancha se animó y dijo esas frases criminalizando a los agricultores, pero que realmente no quería usted decir esas palabras ni prohibir trabajar a los agricultores ni llevar a los agricultores ante la fiscalía. Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, tenemos que afearle que esté siempre con la agricultura ecológica en sus discursos pero luego se niegue a que en la Ley del Vino aparezca una figura de calidad para los vinos ecológicos.

La Plataforma, al igual que Unión de Uniones, estamos a la espera de que nos convoque a una reunión para trabajar por el sector agrario de Castilla-La Mancha tratando de dar solución a todos los problemas actuales.