Merino exige a Page que “deje tranquilos a los agricultores de Castilla-La Mancha” y retire la Ley para la Agricultura Familiar, un “atentado contra la propiedad privada”

jueves 30 de marzo de 2023 , 13:51h

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha exigido al Gobierno socialista de Emiliano García-Page que “deje tranquilos a los agricultores castellanomanchegos” y retire la Ley para la Agricultura Familiar, ya que se trata de un “atentado contra la propiedad privada, al más puro estilo bolivariano”.



“Page pretende expropiar y ‘okupar’ ilegalmente las tierras de los agricultores. No solo les quita el agua, ahora quiere quitarles también la tierra”, ha insistido.



Así lo ha indicado durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, donde ha recordado que, en 2019, Page arrancó la campaña electoral en Pedro Muñoz “vendiendo dos promesas”, la creación de un banco de tierras y la regularización de 1.600 pozos de explotaciones prioritarias.



“Han pasado cuatro años y a dos meses de las elecciones, Page no ha regularizado ni un solo pozo de los 1.600 que prometió. Pero si ha empleado tiempo en recortar dotaciones de agua y de riego, sellando pozos, persiguiendo a los regantes como delincuentes y sancionándolos con multas millonarias de hasta 100.000 euros”, ha añadido.



Y la segunda de las promesas, ha destacado Merino, es la creación de un banco de tierras. “Retiren esta Ley, están a tiempo. El PSOE quiere aprobar una Ley para que las tierras de un agricultor, su propiedad privada, pase en usufructo a otra persona durante 25 años porque lo dice Page”, ha asegurado.



La portavoz del PP en las Cortes regionales ha añadido que Page y el PSOE no han sido capaces de dar soluciones a la sequía, a la falta de infraestructuras en regadíos, a la crisis de precios, al coste de las materias primas, al coste de la luz y del gasóleo, a la burocracia, a los robos en el campo o a la plaga de conejos.



“Page no tiene ninguna potestad para decidir sobre la propiedad privada de los agricultores, ni sobre el trabajo que realizan”, ha afirmado, porque “los únicos que no están cumplimiento con su función social son Page y sus consejeros, que están acomodados y apoltronados en sus sillones, sin dar respuesta a ni uno solo de los problemas que sufren los agricultores”, ha destacado.



Por último, Merino ha celebrado que este sea el último pleno de la actual legislatura y que el tiempo de Page se haya “agotado”. Además, ha avanzado que el PP votará en contra de la desamortización de Page en Castilla-La Mancha.