Núñez insiste en que el campo castellanomanchego necesita mucho más que `palabras´: “Hace falta un apoyo real para que nuestra agricultura y ganadería sea puntera en Europa y en el mundo”

sábado 02 de julio de 2022 , 18:35h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido hoy en que “nuestros agricultores y ganaderos necesitan mucho más que palabras”, y que, por tanto, necesitan un apoyo real y un apoyo cierto para que la agricultura y la ganadería de nuestra tierra sea “puntera” y poder así modernizarse, innovar, exportar, ser más competitivos y mejorar sus explotaciones.



Así se ha pronunciado Núñez, -en Manzanares-, (Ciudad Real), en su visita a la 60 edición de la Feria Nacional del Campo ‘FERCAM’, donde ha recalcado la importancia de apostar por el campo castellanomanchego para que nuestra industria agroalimentaria sea “puntera” en Europa y en el mundo.



En este sentido, ha asegurado que, para ello, requieren del apoyo del Gobierno, ya que hoy, el “socialismo de España y el socialismo de Castilla-La Mancha pone demasiadas dificultades”.



¿Cuánto cuesta hoy mantener una explotación agrícola al precio al que está el gasoil?, ha preguntado Núñez, que al mismo tiempo ha recordado que han subido los precios de manera desorbitada de los piensos, los fertilizantes, los plásticos, los costes laborales, la luz, el gas, y ahora también el gasoil.



El pasado jueves de manera “incomprensible” Page se quedó solo



De esta manera, ha señalado que, el pasado jueves, de manera “incomprensible” Page se quedó solo, ya que, el resto de partidos políticos apoyamos la propuesta del PP-CLM para bajar de manera temporal el impuesto a los hidrocarburos.



“El pasado jueves, Castilla-La Mancha podría haber dado un paso al frente y haberle dicho a Sánchez que hay que bajar durante unos meses el impuesto a los hidrocarburos y abaratar así el precio de la gasolina y el gasoil”, ha indicado.



Así mismo, ha asegurado que hay más de 13 mil millones de exceso de recaudación en lo que va del año en el Estado y eliminar este impuesto supondría unos 1.300 millones de euros al mes, por lo que “hay dinero para hacerlo, pero Page se quedó solo”.



Por eso, ha lamentado que el “socialismo de Page” se quedara solo al no apoyar esta propuesta y que los diputados socialistas del PSOE no apoyaran esta medida para bajar el precio de la gasolina y el diésel.



En este sentido, ha preguntado por qué Page y el socialismo se niegan a bajar el precio del gasoil y por qué se lo ponen más difícil a los agricultores y a los ganaderos. “No ha solucionado ni un solo problema en materia de agua en estos últimos siete años, y ni si quiera se ha atrevido a llevar el Pacto Regional por el Agua a Moncloa”.



“Con los elevados precios, hay agricultores trabajando a pérdidas, ya que no hay una pelea real por la PAC”, esa es la gestión de Page y de la que él dice sentirse orgulloso.



Por eso, ha advertido que si “la satisfacción de Page” es que nuestros agricultores y ganaderos vivan peor que antes.



Por todo lo anterior, ha recordado que otra Castilla-La Mancha es posible, y que hay otra manera de hacer política en la que se apueste por la bajada de impuestos, por estar cerca del ciudadano, por el que el agricultor y ganadero tenga una posibilidad de futuro y pueda hacer rentable su explotación.



Por último, ha destacado que el campo castellanomanchego es un campo de “primera” que requiere de un apoyo absoluto por parte de su Gobierno. “Estoy muy orgulloso de mi tierra y de que Castilla-La Mancha sea una tierra eminentemente agrícola y ganadera” y, por ello, ha mostrado su compromiso firme con los agricultores y ganaderos.