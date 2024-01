David Moreno: “Es bochornoso que el PSOE no apoye las propuestas de VOX para facilitar la incorporación de jóvenes al campo en Castilla-La Mancha”

El presidente de VOX en las Cortes afirma que es injustificable la negativa socialista a aumentar las ayudas a los jóvenes agricultores y ganaderos y alerta de que el relevo generacional en el campo está en peligro

jueves 25 de enero de 2024 , 13:53h

El presidente de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, David Moreno, ha criticado duramente al gobierno regional por no apoyar la moción que su grupo ha llevado al pleno en la que se proponía un aumento en las ayudas destinadas para facilitar la incorporación de los jóvenes para trabajar en el campo. “Que el gobierno de Page no apoye está moción demuestra el sectarismo del Partido Socialista y la dejadez del gobierno para buscar soluciones a la falta de mano de obra joven en el sector agropecuario.”



El Presidente de VOX en Castilla-La Mancha considera que la convocatoria de ayudas que convocó el gobierno Regional el pasado 28 de diciembre “parecían una inocentada, eran escasas, son de muy difícil consecución y no garantizan el relevo generacional en el campo castellanomanchego”.



David Moreno ha recriminado al Consejero de Agricultura y Ganadería Martínez-Lizán que no permita que los jóvenes accedan fácilmente a ayudas de hasta 100.000 euros como ocurre en Castilla y León en lugar de los 60.000 euros de Castilla-La Mancha.



Además el Presidente de VOX ha vuelto a reprochar al Consejero de Sanidad que para optar a la ayuda de 60.000 euros hay que superar 4 requisitos de muy difícil consecución, mientras que en Castilla y León donde las competencias en agricultura y ganadería las tiene VOX, se puede optar a esos 60.000 euros cumpliendo solo 2 requisitos.



David Moreno ha reprochado al gobierno regional su sectarismo político por votar en contra las propuestas de VOX para aumentar las ayudas a los jóvenes y eliminar la burocracia administrativa. “Votar hoy en contra de las propuestas de VOX es condenar a miles de jóvenes que quieren trabajar en nuestro campo, pero no podrán, por la falta de ayudas del gobierno regional”.