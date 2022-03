DIEZ MINUTOS 'Baila conmigo': Mediaset prepara el nuevo programa de citas de Cuatro

miércoles 16 de marzo de 2022

Diez Minutos dedica su portada a Isabel Pantoja a menos de una semana de que la tonadillera vuelva a sentarse en el banquillo para ser juzgada por el juzgado de lo Penal número 5 de Málaga por los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa y apropiación indebida.



Asegura la revista que la cantante está desesperada porque podría revivir uno de los episodios más traumáticos de su vida: regresar a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, en Sevilla.



La artista ha dado orden a su despacho de abogados para poder pactar con la parte contraria y evitar así la celebración de juicio. Sin embargo, ha fracasado, leemos, al conocerse la acusación fiscal que existe contra ella. Ni siquiera la venta a última hora de su piso de Fuengirola ha podido ayudarla. Lucha a la desesperada por poder pactar una rebaja de la pena.



Mediaset lleva tiempo confiando en Nagore Robles para varios de sus formatos. Es una de las colaboradoras estrella de la cadena, ya que ha pasado por los platós de prácticamente todos los realities, pero también ha sido consejera del amor en Mujeres y hombres y viceversa, donde incluso llegó a presentar el programa en alguna ocasión. Por eso durante la pasada edición de Supervivientes (2021) la de Basauri lideró su propio espacio en Mtmad, Sobreviviré After Show.



Tras este recorrido, era solo cuestión de tiempo que el conglomerado mediático encontrase el programa perfecto para ella y ya es una realidad. Nagore Robles, esa fuerza televisiva salida de Gran Hermano, presentará Baila conmigo, el nuevo show de citas de Cuatro. En este nuevo programa, que se emitirá en directo en tira diaria, un chico y una chica ya conocidos por los espectadores de Mediaset España buscarán a su pareja ideal conviviendo en una casa con tres candidatos cada uno de ellos.



Son millones las parejas que han comenzado a conocerse tras romper el hielo con una primera proposición para hacer algo juntos. Baila conmigo es una de esas invitaciones que dos personas que se atraen han empleado para dar un primer paso y empezar a conocerse… Y ahora Baila conmigo, esa invitación a marcar un ritmo juntos, a veces lento, a veces ‘cañero’, a veces tímido, a veces sensual, dará también nombre al nuevo dating show para Cuatro cuya producción acaba de comenzar.



Baila conmigo, formato original que Mediaset España está desarrollando junto a Cuarzo TV (Banijay Iberia), contará con una presentadora que derrochará complicidad y empatía con sus participantes: Nagore Robles. El nuevo dating, que la cadena emitirá próximamente en directo y en tira diaria, estará protagonizado por un chico y una chica que ya son conocidos por los espectadores de Mediaset España y que están buscando el amor dado que, hasta el momento, no han conseguido encontrar a su pareja ideal.



En Baila conmigo, los protagonistas convivirán en una casa con tres candidatos cada uno de ellos. Sin embargo, no estarán aislados ni incomunicados, lo que les permitirá mantener su día a día, atender a sus compromisos sociales y disfrutar de diferentes planes de ocio en el exterior al tiempo que mantienen sus citas y conocen mejor a las personas que aspiran a conquistar su corazón. Cada semana, los protagonistas eliminarán a un candidato y recibirán a otro hasta que encuentren a una persona especial con la que comenzar su baile… y lo que el amor les depare.