Nuñez afirma en Guadalajara que mientras Page alarga sus vacaciones, la región cuenta con la inflación más alta de España, la peor renta per cápita y el salario medio más bajo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 27 de agosto de 2022 , 19:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado este sábado que la única agenda de trabajo de Page durante el mes de agosto haya consistido en forzar una foto con su consejera en un despacho del Palacio de Fuensalida, todo ello mientras la región atraviesa una grave situación económica.



Así lo ha destacado Núñez en declaraciones a los medios de comunicación durante su asistencia a la Fiesta Ganchera del Alto Tajo que se ha celebrado en Peñalén, en la provincia de Guadalajara. Allí, el presidente de los populares en la región ha recordado que el Gobierno de Page no está, que el presidente de la Junta está desaparecido y que su agenda de agosto sonaría a chiste si se explica en otro lugar ya que, hacer noticia un encuentro con una consejera de su gobierno, sería surrealista en otro lugar.



De esta forma ha detallado que “este es el gobierno que tenemos en Castilla-La Mancha”, el de un presidente desaparecido durante el mes de agosto, que hace extraordinario algo que debería ser común y diario, como despachar con los consejeros de su gobierno.



Mientras el gobierno socialista de Page mantiene esta actitud, según ha explicado Núñez, la gente de los pueblos y ciudades de la región tiene problemas para pagar el recibo de la luz, o para llenar el depósito de gasoil de cara al invierno. Contamos con la inflación más alta del país, con la peor renta per cápita y con el peor salario medio nacional. “Esta es la región que está dejando el socialismo de Page en Castilla-La Mancha” ha aseverado el líder de los populares en la región.



Por eso, el presidente del PP-CLM ha añadido que “esta tierra no está para desaparecer ni para forzar fotos con la consejera, esta tierra está para ofrecer soluciones”, y ha continuado afirmando que “yo he venido a este puesto a ofrecer soluciones y ser una alternativa a las políticas socialistas, algo que ya hice como alcalde de Almansa y como presidente de la Diputación Provincia de Albacete, y lo haré como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.



Que Page no sea cobarde ante Sánchez el día 9 de septiembre



Además, Núñez se ha referido al anuncio de la presencia de Pedro Sánchez el próximo 9 de septiembre en la ciudad de Toledo junto a Page, y ha deseado “que Page pase de las palabras a los hechos, que cuando comparta escenario con Sánchez le pida y le exija todo lo que tiene que pedir y exigir para Castilla-La Mancha delante de toda la región, en un acto del PSOE con Sánchez delante”, porque si no, según Núñez, demostrará que su cobardía le imposibilita frente a Sánchez.