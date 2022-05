Antes la negativa de las Cortes Regionales, Nuñez pide un debate con Page en la televisión pública para BAJAR LOS IMPUESTOS en CLM

domingo 15 de mayo de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado hoy que, la próxima semana, registrará a la directora General de CMM, Carmen Amores, la petición expresa de que la televisión pública, -la que pagamos entre todos-, organice un debate entre Page y Paco Núñez para hablar sobre política fiscal, en el que se pueda tratar “los dos modelos diferentes”, el de los socialistas, que nos hacen pagar “más impuestos” y el del Partido Popular basado en una bajada generalizada de impuestos.



Así se ha pronunciado Núñez, en Talavera, donde ha señalado que “ya que no hemos conseguido en sede parlamentaria que Bellido organice un debate monográfico para hablar sobre impuestos”, sí lo haga la televisión pública



“Eso no es populismo, eso es defender el modelo fiscal que cada uno quiere para Castilla-La Mancha, y qué mejor manera de hacerlo que en la televisión pública que pagamos con nuestros impuestos todos los castellanomanchegos”.



Además, ha preguntado por qué si el PSOE “presume” de un gran modelo fiscal en la región no quiere “confrontarlo” con el líder de la oposición Paco Núñez para defender el modelo que cada uno plantea a los castellanomanchegos.



Por último, en el día de San Isidro Labrador, Núñez ha tenido palabras de agradecimiento para todos aquellas que con “tanto esfuerzo” hace grande a Castilla-La Mancha “con el sudor de su frente”.



Por eso, ha asegurado que la Administración Pública tiene la obligación de “hacérselo fácil” al conjunto de los castellanomanchegos, y aplicar una bajada de impuestos inmediata, ya que tres de cada cuatro españoles reconoce en cualquier tipo de encuesta que lo más le preocupa hoy es la política fiscal y el pago de impuestos.