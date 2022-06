Podemos CLM propone que se tomen las notas de 2º de Bachillerato como solución frente al “polémico” examen de Matemáticas de la EvAU

lunes 13 de junio de 2022 , 17:40h

Podemos CLM ha pedido que, “en lugar de enredarnos en discusiones bizantinas, es el momento de tomar las riendas y adoptar una solución propositiva que perjudique lo menos posible a las alumnas y alumnos”, en relación al “polémico” examen de la EvAU de Matemáticas II de la UCLM.



La formación morada considera que se deberían tomar las notas de 2º de Bachillerato de Matemáticas para “salvar” la situación de “indefensión generalizada” a la que se enfrenta el alumnado. Por su parte, el responsable regional de Podemos CLM, José Luis García Gascón, pide que se adopte esta propuesta “con urgencia, antes de que se publiquen las notas de la EvAU de la UCLM y el problema siga creciendo como una bola de nieve”.



Gascón ha abundado que “si se publican las notas sin asumir una solución alternativa como la que proponemos, puede ser un desastre mucho más difícil de reparar”.



Podemos CLM ha valorado que “no se puede castigar al alumnado que no ha podido demostrar su preparación, por falta de adecuación curricular del examen, perjudicando su acceso a grados con nota de corte alto”, como Medicina, Biotecnología, Enfermería o Fisioterapia, entre otros. García Gascón cree que sería “tremendamente injusto” que “se penalice al alumnado que se ha preparado a conciencia para acceder a estos grados y que por un examen en el que no se les ha permitido demostrar los conocimientos curriculares vieran impedido su acceso a los mismos”. El coordinador autonómico de la formación ha instado a las autoridades académicas y a la Junta a “negociar ya la interrupción de la corrección del polémico examen”, porque “no hay que perder ni un minuto de tiempo para que luego no sea demasiado tarde”.



El alumnado califica de “ratonera” el examen de CLM



Podemos CLM ha canalizado el “descontento general” y la “impotencia” del alumnado que realizó el examen de Matemáticas II de la EvAU de la UCLM a través de su Área Joven. En este sentido, las alumnas y alumnos han calificado el citado examen como una “ratonera”, que “está generando frustración y estrés inmerecido”. En comparación con los exámenes de Matemáticas II del resto de comunidades autónomas, “en Castilla-La Mancha se ha superado el 20 % del bloque de Geometría que figura en la Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero de 2022, hasta el 28,75 %, y no de forma compacta, sino en forma de píldoras dentro de cada ejercicio”. Esto supone, según apunta la formación morada, que “el 50 % de los ejercicios contenían Geometría”.



Gascón ha valorado que el examen “no se ajustó a las instrucciones dadas en las reuniones de coordinación, cuyo documento figura en la web de la UCLM”. En concreto, Podemos CLM cita “la ausencia de tabla de la BINOMIAL y cuando el alumnado se la requirió a las personas coordinadoras se les negó, contradiciendo las instrucciones publicadas”. La formación morada ha alegado que “no hay precedentes de exámenes de Matemáticas II de la EvAU en los que se mezclen bloques temáticos en un mismo ejercicio”. Sin embargo, Podemos CLM lamenta que “de no actuar con celeridad para solucionar esta situación como proponemos, nuestro alumnado se verá obligado a competir por plazas con personas de toda España que han hecho un examen totalmente distinto”. Cabe señalar que “solo Navarra ha puesto un examen algo más difícil”, al no haber ejercicios de probabilidad en su examen. “El resto de exámenes de España se corresponden con ejercicios previsibles, por lo que estaríamos ante una situación de desventaja para el alumnado castellanomanchego”.