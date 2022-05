Gascón pide a Page que “no le de la espalda a las personas mayores de Castilla-La Mancha” y que reconsidere el apoyo al plan del Ministerio

jueves 26 de mayo de 2022 , 13:30h

Podemos CLM dice no entender que Emiliano García-Page se haya posicionado en contra del acuerdo sobre acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, cuya votación se ha pospuesto a próximas semanas al contar con la negativa del PP, así como de Castilla-La Mancha y Extremadura. José Luis García Gascón, coordinador autonómico de esta formación, le ha pedido a Page que “no le de la espalda a las personas mayores de Castilla-La Mancha” y que reconsidere el apoyo al plan del ministerio. Además, considera “desleal” que “no se moleste en revisar los datos ni las cantidades abonadas a la Junta por parte del ministerio que encabeza Ione Belarra”. En este sentido, Gascón pide “rigor” a Page para “avanzar en un modelo de región que busque mejorar la vida de la gente en Castilla-La Mancha en lugar de la confrontación partidista vacía de contenido”.



Para la formación morada “García-Page se equivoca con el bloqueo, ya que su deber es priorizar los derechos de las personas, en lugar de proteger los intereses de los fondos buitre y las condiciones laborales precarias”. Así pues, Gascón incide en “la necesidad de que Page recuerde que no gobierna para favorecer a ‘lobbies’ que tratan a las personas mayores y a las que trabajan en la atención y cuidados como mercancías”. Por este motivo, el coordinador autonómico de Podemos CLM solicita que Page “se siente a trabajar con el Ministerio con una actitud propositiva y pensando en la mejora de derechos y no en congraciarse con las derechas”.



Un modelo frente a la “precarización laboral”



Sobre el “bulo” lanzado por Page del supuesto “riesgo de empleos” en residencias, Podemos reivindica el modelo del Ministerio de Derechos Sociales e indica que “busca condiciones más dignas para las personas trabajadoras de estos centros”, especialmente “en las grandes empresas financiadas con fondos buitre” en Castilla-La Mancha. Cabe señalar, no obstante, que ocho grandes grupos, controlados por fondos de inversión internacional radicados en paraísos fiscales, “controlan la mayor parte del pastel de la gestión”. Asimismo, frente a “los intereses especulativos” del “ladrillazo geriátrico” la formación morada pide poner el foco “en la mejora de los cuidados de las personas mayores y en la precarización laboral de muchas personas que trabajan en residencias con salarios que no se corresponden con su esfuerzo y dedicación”.



Dependencia aumenta un 18,6 % el presupuesto de CLM

Podemos CLM ha puesto encima de la mesa los datos y cifras de la relación de proyectos a ejecutar en Castilla-La Mancha con fondos estatales de Dependencia, con un aumento de ocho millones para 2022 con respecto al año anterior, pasando de cerca de 35 millones, ya abonados, a más de 43. Es una subida del 18,6 % del presupuesto total. En un año, en concreto, se han aumentado las partidas para la mejora de infraestructuras y equipamientos en la red de centros para cuidados de larga duración, el desarrollo del sistema de telecuidado proactivo y las acciones piloto en competencias digitales y refuerzo de la atención domiciliaria. Asimismo, se ha creado una nueva partida de cinco millones de euros para la transformación del sistema de servicios sociales y atención a la dependencia en la región y se ha incrementado la accesibilidad en infraestructuras y equipamientos de ayuntamientos. Reconocer esto, para Gascón, “es lo serio y lo que corresponde a quien se debe a su responsabilidad institucional”.



Propuestas de Podemos CLM



Gascón le ha pedido a Page que ponga en marcha la PNL que Podemos CLM presentó el 11 de julio de 2021 en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que se instaba a la Junta a primar la gestión directa y descartar fórmulas de gestión indirecta o colaboración público-privada, aumentando la oferta pública de plazas en los municipios de la región y abriendo los centros que actualmente se encuentran clausurados, particularmente, la residencia de mayores del Hospitalito del Rey en Toledo. También propone conducir a la comunidad hacia “un modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), así como mejorar la coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales, asegurar la transparencia de gestión de servicios o avanzar en empleo de calidad, “valorando y dignificando el trabajo de cuidados”.



Con respecto a la educación infantil, Podemos CLM ha incidido en la escolarización de cero a tres años y en la “necesidad” de “ofertar suficiente volumen de plazas públicas” en el Primer Ciclo, “para fomentar el plan que se prevé en la LOMLOE y priorizar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”. A ello, añaden, se suma “la importancia de garantizar la gratuidad de toda la educación pública”. Gascón ha concluido que “Page debería valorar el esfuerzo del Gobierno de España al dotar de fondos a las comunidades para su ampliación, durante los próximos dos años, en lugar de tergiversar y hacer ruido también en este avance social”.