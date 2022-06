La carrera profesional, una de las principales preocupaciones del colectivo médico en Castilla La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 13 de junio de 2022 , 17:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Dos meses después de la toma de posesión del Dr. Javier Balaguer Recena como presidente del Consejo Autonómico de Colegios Médicos de Castilla La Mancha ha tenido lugar su primera reunión en Guadalajara.



La reunión tuvo lugar el pasado viernes en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara. Hasta allí se trasladaron la presidenta del COM Toledo, la Dra. Natividad Laín y la presidenta del COM Ciudad Real, la Dra. María Concepción Villafáñez García. También estuvieron los presidentes de Cuenca y Albacete a través de videoconferencia y la vicesecretaria del CGGOM, Rosa Arroyo, para informar sobre un proyecto de desarrollo sostenible para reducir la huella de carbono de la profesión médica.



Además, en la reunión se analizaron los retos de la sanidad castellanomanchega en el momento actual, que se quieren hacer llegar a los máximos representantes del gobierno regional: “tenemos pendiente una reunión con el Consejero de Sanidad para exponerle cuál es la situación de los profesionales de nuestra Comunidad Autónoma”. En el seno de esta reunión también se valoró la importancia de establecer la Carrera Profesional en Castilla La Mancha: “desgraciadamente somos la única comunidad autónoma en la que no se ha vuelto a tomar la Carrera Profesional y los sanitarios de Castilla La Mancha no pueden contar con el incentivo que supone la valoración de sus méritos profesionales de forma activa”. Además, el Dr. Javier Balaguer expresó la preocupación del Consejo Autonómico por el envejecimiento de los profesionales castellanomanchegos: “hemos decidido hacer un análisis en cada uno de los Colegios Médicos de cuál va a ser el impacto de las jubilaciones tanto en primaria como en especializada en los próximos años, ya que es un tema que nos preocupa especialmente”. Una vez se elabore el informe, la intención es trasladarlo al Consejero de Sanidad, al que se solicitará de manera formal una reunión.



Se trata de la primera reunión del Consejo Autonómico que ha tenido lugar en Guadalajara después de que el ICOMGU haya asumido la presidencia, un cargo rotatorio que recaerá en el Dr. Javier Balaguer Recena durante los próximos 2 años. ­­­