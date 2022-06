Paco Núñez, en TRECE: “Hay una diferencia entre Feijóo y Page: anteponer los intereses de España al partido"

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para hacer balance de estos cuatro años de Sánchez en el gobierno

jueves 02 de junio de 2022 , 06:50h

Ya han pasado cuatro años de la moción de censura a Mariano Rajoy y ahora, Pedro Sánchez defiende su gestión mientras Feijóo se postula como alternativa. Una pandemia, el confinamiento, la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de la luz y los carburantes, la salida de los líderes independentistas de la cárcel… ¿Cómo ha sido la gestión del Gobierno? ¿Está España mejor o peor que hace cuatro años? El jefe del Ejecutivo alardea de haber conseguido desde entonces "un Gobierno social y ejemplar".



Francisco Núñez, presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para hacer balance de estos años de Sánchez en el gobierno: “Son cuatro años lamentables. Hemos tenido al peor presidente de nuestra historia desde el punto de vista del enfrentamiento de la sociedad, de la falta de respeto a las instituciones, de las alianzas que a cualquier demócrata nos avergüenzan… Sánchez ha venido a representar lo peor de la política, está suponiendo un drama para nuestro país”.



¿Cómo afecta la imagen de Sánchez a los presidentes autonómicos?: “Ellos son cómplices, especialmente los principales cargos del PSOE. Uno no puede ser dirigente del PSOE y querer no parecer cómplice de las políticas de Sánchez. García-Page, el presidente de mi tierra, forma parte del Comité Federal del PSOE y no le oímos quejarse de ninguna propuesta que lance Sánchez. La semana pasada se votó en el Senado despenalizar los ultrajes a la Corona o ataques a España… aquellos que tienen capacidad de tomar decisiones dentro del PSOE tienen que tomarlas, aunque sea contra Sánchez, y si no lo hacen son cómplices del sanchismo”.



En una entrevista para ABC, Emiliano García-Page afirmaba que “Hay muchas más cosas que pueden unir a Feijóo conmigo que con Paco Núñez”, a lo que Francisco Núñez respondía: “Hay una que no nos unirá jamás y es que Feijóo nunca pactará con Bildu y el partido del que Page es dirigente ya lo hace. Page votó a favor de los indultos en las Cortes de Castilla-La Mancha… y de estos ejemplos tenemos pleno tras pleno. Feijóo jamás va a traicionar a España y siempre antepondrá los intereses de los españoles a los del partido; Page, cuando tiene que elegir, siempre elige al PSOE y Sánchez, aunque trate de aparentar lo contrario”.



“Page se ha negado a bajar impuestos en Castilla-La Mancha”, sostiene Paco Núñez, afirmando que no solo no quiere apoyar su bajada de impuestos, sino que también se “niega” a debatir en sede parlamentaria: “Esto nos da una visión de la calidad de respeto a las instituciones que tiene el socialismo de mi tierra, impidiendo que haya un debate monográfico sobre fiscalidad y llegar a un entendimiento. El socialismo lo veta”. Las medidas que Francisco Núñez se compromete a poner en marcha al llegar a la presidencia pasan por bajar el IRPF, eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, compensar la inflación con bajada de impuestos, entre otras.



¿Pactaría con VOX si es necesario para presidir Castilla-La Mancha?: “Es fundamental esperar a que los ciudadanos hablen y se tomarán las soluciones que haya que tomar para garantizar la estabilidad. Yo estoy trabajando para gobernar en solitario. Castilla-La Mancha será lo que quiera ser, el resultado habrá que aceptarlo”.