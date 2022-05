Paco Nuñez : “Hay dos modelos, el del PSOE que hoy implementa Page y el del PP que yo defiendo y que está siendo ejecutado en Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia o Castilla y León”

miércoles 18 de mayo de 2022 , 19:42h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido a debatir “sobre agua o sobre cualquier otro asunto de actualidad” con Emiliano García-Page en un pleno monográfico en las Cortes regionales o en la televisión pública, pero “justo el día después” de que CMM organice el ‘cara a cara’ entre el líder del PSOE y el líder del PP para hablar sobre impuestos.



Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios en Cuenca, donde ha advertido a los socialistas de que él no tiene “ningún problema” en hablar de cualquier tema que sea relevante para la Comunidad Autónoma o “que el PSOE considere que es relevante”.



Núñez ha recordado que lleva semanas reclamando a Page que confronte con él el modelo fiscal socialista con el modelo fiscal ‘popular’, intentándolo con la celebración de un pleno monográfico en las Cortes regionales, que ha sido vetado por el presidente de la Institución.



Por ello, ha incidido el líder del PP-CLM, “hemos pedido a CMM que sea quien organice este debate” para confrontar “a los ojos de todos los castellanomanchegos” los modelos fiscales que proponen el PP y el PSOE, ya que la televisión regional “es un lugar con una clara vocación de servicio público, que se financia con recursos públicos y que siempre atiende a las necesidades de los ciudadanos desde el punto de vista informativo”.



Núñez ha destacado que “hay pocos temas” que preocupen más a los castellanomanchegos que la política fiscal. Así, ha añadido que 3 de cada 4 ciudadanos de la región consideran que su mayor preocupación es la política fiscal y el pago de impuestos.



En este sentido, ha indicado que la inflación, la cesta de la compra o el pago de la luz, el gas y los combustibles preocupan a los vecinos de Castilla-La Mancha, por lo que es “fundamental” que PP y PSOE debatan sobre el modelo fiscal de cada partido. “Hay dos modelos, el del PSOE que hoy implementa Page y el del PP que yo defiendo y que está siendo ejecutado en Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia o Castilla y León”, ha dicho.



De otro lado, Núñez ha aseverado que la ciudad de Cuenca requiere “de todo nuestro apoyo”, ya que “necesita pasar de las palabras a los hechos”. Así, ha destacado que los trabajadores de ADIF se quejan por el cierre de la línea de tren convencional, recordando que hace un año el PP en el Senado protestó y recibió el voto en contra de los senadores socialistas al cierre de esta línea.



Además, ha incidido en que el pasado 25 de marzo, el PP presentó una Proposición No de Ley para evitar el cierre. “Cuenca ve como el Gobierno le quita cosas y no le da nada”, ya que Page “anuncia mucho y ejecuta poco”, ha indicado, al tiempo que ha aseverado que la ciudad necesita apoyo, impulso, refuerzo y protección.