Núñez afirma que los presupuestos de Sánchez y de Page tienen el socialismo como denominador común: "Son irreales y no sirven para revertir la situación económica"

sábado 22 de octubre de 2022 , 13:53h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez y los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Emiliano García-Page tienen “el socialismo como denominador común”, por lo que son unas cuentas “irreales, que no sirven para revertir la situación económica y para salir de la crisis actual”.



Así lo ha indicado Núñez en una rueda de prensa previa a la celebración del Comité de Alcaldes del Partido Popular de Toledo, junto al presidente provincial del PP de Toledo, Carlos Velázquez, donde ha lamentado que los gobiernos socialistas condenen al país y a la región a tener “más deuda y más déficit”.



El presidente regional del PP ha enumerado los datos en los que Castilla-La Mancha presenta datos negativos, según publican informes de entidades independientes como Funcas, la AIReF o BBVA que vienen a confirmar lo que el partido dice y es que el Gobierno de Page “condena a Castilla-La Mancha ser siempre una región que está o por debajo de la media, o por la cola o la última en cualquier indicador económico”.



Una situación de la que es responsable, según ha dicho, el socialismo que gobierna Castilla-La Mancha “desde hace casi 40 años, con un Gobierno de Page que ya lleva gobernando casi 8 años”. “Las políticas que está implementado Page en Castilla-La Mancha condenan a la región a estar siempre entre los peores indicadores económicos”.



En concreto, Núñez ha incidido en que en 2022 la economía regional ha crecido “por debajo de la media”, por lo que el próximo año lo hará aún más, con solo un 0,7 por ciento. “Escuchar a la consejera presumir por crecer por debajo de la meda es vergonzoso”, ha dicho Núñez, en alusión a las declaraciones de la titular de Econoía y Empleo ayer en un acto en Puertollano.



Además, Castilla-La Mancha vuelve a ser la Comunidad Autónoma con la inflación más alta de todo el país, alcanzado un 10,6 por ciento, lo que sitúa a la región como la que más ha aumentado este dato en lo que va de año.



Núñez también ha hecho referencia a los datos de pobreza en Castilla-La Mancha, que se sitúa entre las cinco peores del país. Así, con respeto al año pasado, la región registra un incremento de 1,8 puntos y se agregan 36.000 nuevas personas en situación de pobreza y/o exclusión social, lo que nos coloca por encima de la media nacional.



En cuanto a los datos de pobreza severa, el porcentaje en Castilla-La Mancha es del 11,9 por ciento, lo que supone un notable crecimiento con respecto a la situación del año pasado. “Ahora Castilla-La Mancha supera en 1,8 puntos porcentuales la media nacional de pobreza severa, por lo que la región está entre las cinco con mayor porcentaje de población con pobreza severa”, ha añadido.



El presidente del PP-CLM ha destacado que Castilla-La Mancha se encuentra entre las seis regiones con peor índice de miseria, con 20,21 puntos. Además, Castilla-La Mancha está a la cola del gasto medio por persona en todo el país, con 9.587 euros, frente a los 13.982 euros del País Vasco o los 13.541 euros de Madrid.



En cuanto a la fiscalidad de la región, Núñez ha recordado que Castilla-La Mancha es, junto a Cataluña y Cantabria, una de las tres Comunidades Autónomas de toda España en la que los ciudadanos realizan un mayor esfuerzo. Y en competitividad fiscal, Madrid es la región más competitiva y Castilla-La Mancha se sitúa la décima.



Núñez ha incidido en que Castilla-La Mancha se encuentra entre aquellas regiones donde los salarios de sus profesionales “son inferiores a la media nacional” y, además, los castellanomanchegos son los que peor poder adquisitivo tienen de todo el país, con una Castilla-La Mancha que cuenta con la tercera peor renta anual por hogar más baja.



Igualmente, Castilla-La Mancha es una de las cinco regiones del país en donde más empresas se han disuelto con respecto al pasado año. Además, según ha criticado el presidente del PP regional, Castilla-La Mancha ha tenido que devolver un 61 por ciento de los Fondos Europeos destinados a autónomos por la mala gestión del Gobierno de Page.



PRESUPUESTOS PAGE-SÁNCHEZ



El líder de los ‘populares’ ha afirmado que hay una cuestión meridiana y es que los presupuestos de Sánchez y de Page son “socialistas” y ambos están sustentados sobre parámetros económicos que no se van a cumplir, ya que son “irreales y no sirven para revertir la situación de crisis”.



Así, ha dicho que Sánchez ha pactado los Presupuestos Generales del Estado con los comunistas, los nacionalistas, los independentistas y con el entorno de proetarra, por lo que van a provocar una situación “aún más grave”, al no estar pactados con fuerzas moderadas y con capacidad de gestión como el PP.



Además, en un escenario inflacionista los Presupuestos de la Junta “son la peor herramienta para revertir la situación económica”, ya que estas cuentas se han convertido en un elemento que “va a perjudicar el futuro económico de Castilla-La Mancha y va a agravar la crisis”.



Y, ante todo esto, Núñez ha aseverado que “la única manera de compensar la enorme subida de los precios y el riesgo de pérdida de miles de empleos es una bajada de impuestos de manera inmediata”.



VELÁZQUEZ: LOS ALCALDES ESTÁN ABANDONADOS



Por su parte, Velázquez ha asegurado que “los alcaldes son lo mejor que tiene el PP” y ha lamentado el sectarismo de los gobiernos del PSOE en España, Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo. “Tenemos a los mejores alcaldes, pero se encuentran completamente abandonados por el sectarismo de los gobiernos del PSOE”, un sectarismo “que es intolerable en pleno siglo XXI” y que se ve reflejado tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en los Presupuestos de Castilla-La Mancha.



Para Velázquez, esa forma de gobernar “tiene que acabarse lo antes posible y la fecha es el 28 de mayo de 2023, cuando los ciudadanos tendremos la oportunidad de votar un Gobierno y un presidente que cambie, no solamente a las personas, sino sobre todo y fundamentalmente las políticas, como va a hacer Paco Núñez”. “Porque necesitamos un cambio de rumbo, con políticas de esperanza, de ilusión y alejadas de cualquier sectarismo, que es lo que va a poner en marcha el PP”, ha añadido.