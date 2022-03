El PP denuncia que el Hospital de Guadalajara tiene las listas de espera más altas de CLM en Cirugía, Oftalmología, Urología, Traumatología, Maxilofacial, Otorrinolaringología o Ginecología con más de 120 días de espera

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 24 de marzo de 2022 , 12:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz provincial del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha denunciado que los centros de salud y consultorios de la provincia “continúan sufriendo importantes carencias”. El principal problema se traduce en la falta de dotación de profesionales, tanto en el área administrativa como en el área sanitaria, lo que ha conducido a una “situación complicada”.



Patricio ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa donde ha subrayado que, pese al esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios y de gestión, “la cobertura se está prestando de forma irregular afectando claramente a su calidad”. Los principales motivos, ha explicado, vienen por “la saturación de las líneas telefónicas por la falta de recursos personales y técnicos, el bloqueo de agendas por falta de personal sanitario debido a la falta de cobertura de los mismos, por los retrasos importantes en la asignación de consultas de atención médica que generan un aumento de asistencia a Urgencias y por el aumento del tiempo de espera de los pacientes que asisten al centro de salud a consultas médicas”.



La portavoz provincial ha aseverado que la situación de la Atención Primaria “es crítica e insostenible”, y desde el Partido Popular “lo venimos advirtiendo desde hace meses”, pero también lo han hecho los profesionales sanitarios y los representantes de los trabajadores “ante la indiferencia total del Gobierno socialista de Emiliano García Page que continua sin dar respuesta a los graves problemas que aquejan a la Atención Primaria tanto en la provincia de Guadalajara como en toda Castilla-La Mancha”.



En este sentido Patricio ha recordado que el PP-CLM de Paco Núñez, presentó el pasado jueves en las Cortes regionales una Proposición no de Ley relativa a los servicios de la Atención Primaria que contemplaba una batería de medidas “urgentes e imprescindibles para mejorar la situación ante el colapso que sufre en toda la región”. Pero una vez más, Page y los socialistas “votaron en contra” y olvidaron que la labor de las administraciones públicas en materia de sanidad “es dotar de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento riguroso de una sanidad pública, gratuita y de calidad y no lo están cumpliendo”.



Las listas de espera del Hospital las segundas más altas de la región



Además de los graves problemas que sufre de la Atención Primaria en nuestra provincia, la portavoz provincial ha apuntado que “nuestro hospital ocupa el segundo lugar en la región en lista de espera, por detrás del Hospital de Toledo y por delante del resto de hospitales autonómicos”.



Lista de espera que desde diciembre ha aumentado en total entorno a un 8%, de 4.242 pacientes en diciembre a los 4.614 en el mes de febrero. Además, el Hospital de Guadalajara tiene las listas de espera más altas de Castilla-La Mancha en importantes servicios médicos como Cirugía Digestiva y General, Oftalmología, Urología, Traumatología, Cirugía Vascular, Maxilofacial, Otorrinolaringología o Ginecología con más de 120 días de espera.



Estos datos revelan que los pacientes y los profesionales sanitarios lamentablemente “están sufriendo la caótica gestión y la improvisación con la que actúa el Gobierno regional”. Por ello, desde el PP han mostrado “su apoyo y respaldo total” a los profesionales de la provincia de Guadalajara. “Profesionales que bajo ningún concepto son culpables del colapso que sufre la sanidad, los únicos responsables de esta situación son los gestores socialistas”.



Infraestructuras sanitarias en la provincia



Patricio también ha asegurado que las supuestas nuevas infraestructuras sanitarias en la provincia “son otro claro ejemplo de la incompetencia del Gobiernos socialista.



Sin ir más lejos ha recordado que el Centro de Salud de Alcolea del Pinar mantiene sus puertas cerradas después de ocho meses de su inauguración a bombo y platillo por el propio presidente regional. En este sentido, ha reclamado a los socialistas que se dejen de excusas porque la realidad es que los vecinos de Alcolea y los 31 consultorios locales que dependen de esta área siguen sin poder hacer uso de las instalaciones.



Por su parte, el segundo Centro de Salud de Azuqueca de Henares está funcionando como centro Materno Infantil. Allí han trasladado las consultas de Ginecología y Pediatría, pero no han aumentado el número de profesionales, ni las consultas de medicina general, ni de enfermería, tal y como estaba contemplado en el Plan Funcional del Centro.



Finalmente ha reprochado a Page los innumerables anuncios vendiendo la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones del Hospital Universitario de Guadalajara. La única realidad es que “después de 15 años, once de ellos gobernados por el PSOE, estas nuevas dependencias siguen sin dar servicio a los habitantes de la provincia. “El Gobierno de Page es incapaz de poner en marcha numerosas iniciativas y dar solución a los problemas de los castellano manchegos.



Por todo ello, exigimos la puesta en marcha urgente de un Plan de Choque que incluya soluciones reales y adaptadas a la situación de cada provincia de la mano de todos los profesionales implicados ya que son miles de castellano manchegos y guadalajareños los que están afectados por la nefasta gestión sanitaria del Partido Socialista”, ha concluido.