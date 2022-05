El Jurado de la I Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo CLM hace público su fallo

viernes 27 de mayo de 2022 , 18:49h

Convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en total, se recibieron de manera correcta, y se han valorado, 97 candidaturas, entre proyectos arquitectónicos y propuestas de otra naturaleza, como las referidas a difusión de la Arquitectura o la distinción de honor a la trayectoria profesional. Tras un complejo proceso de selección, debido no sólo a la cantidad, sino también a la calidad de proyectos y trabajos presentados a concurso, ayer, 26 de mayo, el Jurado levantaba acta de los premios. El acto de entrega se celebrará el próximo día 9 de junio en el Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad Real.



El Jurado de la I Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, tras las necesarias deliberaciones en la sede regional del COACM en Toledo, ha hecho público su fallo con las propuestas premiadas en cada una de las siete categorías establecidas.



En la Categoría 1, el Premio COACM de Arquitectura, y en el apartado de Obra Nueva Vivienda, la distinción recae en 'Villa Icaria', obra de Fernando Orte, Cristina Manene y Omar Miranda. El jurado estima una buena adaptación contemporánea de la arquitectura vernácula y la utilización constructiva de los materiales locales.



En cuanto a Obra Nueva de Otros Usos, el galardón recae en 'Edificio de Usos Múltiples', cuyos autores son Miguel Díaz Martín, Ana Hernández Moreno y Pablo Junquera Medina. En él, y en una parcela difícil, los arquitectos han conseguido una buena integración con el espacio público circundante. El jurado ha valorado su volumetría fragmentada que hace arquitectura del vacío.



Por último, en el apartado de Rehabilitación el premio es para el 'Hotel Posada de la Sillería', obra de Jesús Gómez-Escalonilla y Benjamín Juan Santágueda (Arquitectos San Lorenzo SLP). El jurado ha valorado en la intervención un buen trabajo de restauración que revitaliza los valores culturales innatos del edificio.



La Categoría 2, el Premio COACM de Urbanismo y Paisaje ha quedado desierta. Dada la importancia de esta categoría en el trabajo de los arquitectos, el jurado lamenta que en esta convocatoria no haya habido propuestas adecuadas para optar al premio.





En la Categoría 3, Premio COACM Emergente, para arquitectos/as menores de 40 años (2021), en Obra Nueva, el premio es para 'Casa JA!', de estudio BIZNA, formado por Pedro Torres García-Cantó y Rocío García Peña. La sencillez de la propuesta refuerza la imagen tradicional de una vivienda. El jurado agradece, en una obra emergente, la contención del proyecto y su sensibilidad en el uso de los materiales.



Y, en Rehabilitación, el Premio es para 'Casa de la Sirena y Casa Bajada a San Pablo', por Javier Redondo Soria, una intervención patrimonial que refuerza la estabilidad de uno de los elementos más icónicos de Cuenca, que no solo mantiene el uso del edificio, sino que también lo traslada a un lenguaje contemporáneo.



En Categoría 4, el Premio COACM Miguel Fisac se lo lleva la 'Casa en Playagranada', por Ángel Luis Lorenzo Medel, arquitecto, y Fernando García Navarro, aparejador, de ACRO Arquitectos e Ingenieros SLP. Se trata de una organización de volúmenes que responde a su programa, compacta hacia el exterior por las condiciones climáticas y es permeable en su interior, valorando también una construcción de bajo coste.



La Categoría 5, el Premio COACM a la Difusión De La Arquitectura, ha distinguido, como Artículo, el gran compendio de trabajos de investigación reflejados en publicaciones y artículos científicos de los que el jurado destaca, por su relación con la comunidad del Colegio, 'La Universidad Laboral de Albacete (1974-75)', un episodio olvidado en el legado arquitectónico de Julio Cano Lasso, realizado por Mª Elia Gutiérrez Mozo y su equipo.



Como Libro, el Jurado reconoce el título 'Miguel Fisac: Mobiliario', que promociona el estudio y la investigación de la obra menos conocida de este arquitecto manchego, valorando como “excelente” la labor de Diego Peris Sánchez y su equipo, formado por Diego Peris López y Javier Navarro Gallego. Su trabajo impulsa la custodia, catalogación y restauración del archivo documental de Miguel Fisac.



En la Categoría 6, el Premio COACM Extraordinario, para obras terminadas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 diciembre 2019, convocado para reconocer la obra de arquitectos en todos los años en los que no ha habido ningún premio de Arquitectura en la región, en Obra Nueva Vivienda, el premio es para el 'Edificio de Viviendas en calle Octavio Cuartero' de Albacete, por Francisco Candel Jiménez (arquitecto), con Eduardo Armero, Fernando Torres y Francisco López Candel (arquitecto técnico), como arquitectos colaboradores. Se trata de una intervención urbana entre medianeras muy respetuosa con el edificio protegido colindante, utilizando sistemas constructivos eficientes e innovadores.



En cuanto a Obra nueva Otros Usos, el jurado ha distinguido a la 'Sede Corporativa Ibernergi, Centro de Formación Gas Natural - Unión Fenosa', por Ignacio Román Santiago, Daniel Martínez Díaz y Julio Rodríguez Pareja, un edificio de oficinas en el que se valora el cuidado diseño de los espacios de trabajo, con criterios de sostenibilidad y control climático.



Y, en el apartado de Rehabilitación, se ha reconocido la 'Ampliación y Rehabilitación de Vivienda en Poblado Obrero de Toledo', por Estudio AMA integrado por Francisco Javier Alguacil San Félix y Luis Moreno Domínguez. En un barrio obrero ambientalmente protegido, se realiza una intervención que consigue el equilibrio entre un lenguaje actual y el preexistente, manteniendo la esencia de la zona.



En Urbanismo, en esta misma Categoría 6, se distinguirá la 'Rehabilitación y recuperación medioambiental del Callejón de San Pedro' de Toledo, por Jesús Corroto Briceño. Se trata de una intervención eficaz en el callejón San Pedro realizado mediante participación ciudadana con una gran sensibilidad, esponjando el espacio público con la ayuda de los espacios privados.



El Jurado también ha hecho una Mención especial a dos edificios institucionales: las consejerías de Bienestar Social y Sanidad, por Francisco Sánchez de León y Juan Luis Fernández-Roldán, y el Colegio de Abogados de Ciudad Real, por Federico Pérez Parada y Alberto Pérez Parada.



En la Categoría 7 el COACM anunció ya hace unos días que el Premio COACM Distinción de Honor a la Trayectoria Profesional se le concederá a Rafael Moneo Vallés, en la que fue la única y unánime propuesta de la Junta Directiva.



El acto de entrega de premios se celebrará el día 9 de junio en el Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad Real.





El jurado ha estado compuesto por la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, como presidenta del mismo: Elena Guijarro; por dos arquitectos elegidos por la Junta de Gobierno del COACM: Esteban Belmonte y Gema González-Badillo; un arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura de la UCLM: Juan Ignacio Mera, director de la Escuela de Arquitectura de la UCLM; por un arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares: Enrique Castaño, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares; por un arquitecto profesor de una Escuela de Arquitectura de fuera de la región: Manuel Blanco, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; por un arquitecto representante designado por la Dirección General de Vivienda de la JCCM: Marta Iniesto; por un arquitecto representante designado por la Dirección General de Planeamiento Territorial y Urbanismo de la JCCM: Verónica López; por un arquitecto representante designado por la Viceconsejería de Cultura de la JCCM: Victoria Viedma; y por un arquitecto representante designado por la Consejería de Bienestar Social: José Carlos Valero, vicesecretario del COACM. Secretaria del jurado, actuando con voz, pero sin voto, ha actuado Conchi Ponce.



En total, se recibieron de manera correcta, y se han valorado 97 candidaturas, entre proyectos arquitectónicos y propuestas de otra naturaleza, como las referidas a difusión de la Arquitectura o la distinción de honor a la trayectoria profesional. El COACM realizará una exposición con todas las propuestas finalistas y ganadoras que rotará por todas las demarcaciones provinciales del colegio en los próximos meses.