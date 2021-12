LECTURAS Sale a la luz el sueldo que ha cobrado Rocío Carrasco por 'El último viaje de Rocío'

jueves 16 de diciembre de 2021

Julia Janeiro tiene nuevo novio. Se llama Tommy Rossi y este miércoles Lecturas le dedica un reportaje en el que leemos que tiene 19 años, es italiano y juega en el Getafe B. Según Semana, Tommaso es una "promesa deportiva" que lleva un año jugando como delantero.



Los dos entran y salen de la casa de la joven y en una de las fotos Tommy mira a la cámara mostrando su rostro y dejándonos ver sus cejas depiladas y su original peinadoestilo mullet.



La tarde que vivió Rocío Carrasco en 'El último viaje de Rocío' poco(o nada) se la van poder amargar. Fue un sentido homenaje a su madre, con los detalles que más le gustaban en vida, y eso ya deja la conciencia muy tranquila. En el especial de 'Sálvame', se trasladaron los 18 contenedores con las pertenencias de la más grande, un compendio de su herencia secreta, hasta el lugar donde se grabará 'En el nombre de Rocío'. Fueron cuatro horas de emoción a flor de piel que, después, en 'Ya son las ocho', Gloria Camila Ortega y Rosa Benito comentaron haciendo una serie de declaraciones intentando manchar el espíritu de fiesta y homenaje de la emisión. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado habló sobre el rédito económico que habría sacado su hermana del programa especial.



Ahora, Jorge Javier Vázquez ha querido aclarar este asunto tan criticado y que tanto revuelo están suscitando, de nuevo, sin información contrastada.



"Cero". A Jorge Javier Vázquez solo he ha bastado una palabra para despejar las dudas acerca de la cantidad de dinero que se habría embolsado Rocío Carrasco por participar activamente en 'El último viaje de Rocío'. El presentador se ha mostrado contundente ante la afirmación falsa lanzada por Gloria Camila desde 'Ya son las ocho': "Ayer Rocío Carrasco no cobró absolutamente nada. Ya está dicho".



Y lanzaba un órdago a la tía de Rocío Flores: "Sé que estamos en una época en la que digamos no cobró la gente dirá, qué van a decir. Pero que lo demuestren. Si decimos, no ha cobrado, firmó el contrato de cesión de imagen, si alguien dice que ha cobrado, tendrás que demostrarlo".