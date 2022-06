Un 37,4% de las personas que quieren contactar con su centro de salud aseguran que les resulta "totalmente imposible"

martes 07 de junio de 2022 , 07:20h

La plataforma «Salvemos la Atención Primaria», que agrupa a 115 organizaciones sociales, sindicales y profesionales, denunció ayer que el tiempo que transcurre desde que se pide una cita en Atención Primaria hasta que se consigue la consulta con el médico de familia es de casi 11 días, plazo que supone el doble del que se precisaba en 2019.



En rueda de prensa, los convocantes de la jornada «Presente y Futuro de la Atención Primaria en España» manifestaron que acudir hoy en día a un centro de salud ha dejado de ser un derecho para convertirse en «una carrera de obstáculos», e informaron del aumento desproporcionado de las teleconsultas, un 600%, informa EFE.



Estos datos fueron notificados por la secretaria de Salud y Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT, Ana Francés, y se refieren al último informe anual del Sistema Nacional de Salud. Según Francés, las consultas telemáticas no pueden convertirse en un medio para «discriminar a las personas mayores o a quienes no sepan manejar las nuevas tecnologías».



Por ello, pidió al Gobierno de PSOE/PODEMOS que NO eluda su responsabilidad y garantice centros de salud accesibles, con consultas presenciales, mejor dotados y con una mayor cartera de prestaciones. En definitiva, una Atención Primaria «adecuadamente financiada y dimensionada que pueda atender de manera eficaz y satisfactoria todas las tareas que presta este nivel asistencial».



En la rueda de prensa, el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, señaló que un 37,4% de las personas que quieren contactar con su centro de salud aseguran que les resulta «totalmente imposible» y un 39,8% afirma que se les asignó una cita telefónica, al margen de su voluntad.



Entre los atendidos por teléfono, el 64,2 % corrobora que no se puede explicar igual en una cita telefónica que una presencial, un 45 % confiesa no entender igual las explicaciones de los profesionales y un 48 % afirma que las citas telefónicas les resultan incómodas.



El secretario general de la Federación del Servicio a la Ciudadanía (FSC) de CC OO, Humberto Muñoz, puso el foco en la situación límite de la Atención Primaria y pidió transparencia y que se publiquen periódicamente las demoras, y el porcentaje de población que espera más de una semana.



Con estos datos y para visibilizar las necesidades de la Atención Primaria y la falta de recursos humanos, los convocantes informaron de que este jueves se celebrará una reunión entre sindicatos y Sanidad para negociar la ley del Estatuto marco del personal de los servicios de salud y revisar la figura del contratado eventual. En ese ámbito de negociación, los sindicatos quieren acabar con el abuso y la precariedad y limitar la temporalidad por debajo del 8 %.