Castillo asegura que el PP “está preparado” para gobernar todas las instituciones y “es la única alternativa con experiencia frente a la pésima gestión socialista”

viernes 13 de mayo de 2022 , 18:09h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha asegurado que “el PP está preparado” para gobernar en las instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales y ha afirmado “que es la única alternativa consolidada y con experiencia en la gestión que puede asumir el reto de ayudar a todos los españoles a salir de la crisis social y económica a la que nos ha llevado la pésima gestión de los gobiernos socialistas y comunistas”.

Castillo ha hecho estas declaraciones durante el Comité Ejecutivo Provincial celebrado en la tarde de ayer en la localidad de Azuqueca de Henares donde además ha asegurado “que la sociedad se ha dado cuenta que el socialismo no funciona y está arruinando a España”.

El responsable provincial ha criticado que Sánchez, en España, y Page, en Castilla-La Mancha, no quieran bajar los impuestos, “va en su ADN”, y ha asegurado “que está más que demostrado que en los lugares donde se bajan los impuestos se recauda más, se mantienen y mejoran los servicios públicos y como consecuencia de ello hay mayor bienestar y progreso”.

Castillo ha criticado que los socialistas no se conforman con subir los tributos, además crean nuevos, y se ha referido al nuevo impuesto al agua que ha creado Page “que afectara a familias, empresas y ayuntamientos quienes serían los que tendrían que recaudar este nuevo impuesto regional”. Gracias a la oposición y a la campaña informativa de nuestro presidente regional, Paco Núñez, y del partido “hemos conseguido paralizar sus intenciones, pero con esto no basta, los socialistas tienen que derogarlo porque si no, lo pondrán en marcha cuando les venga en gana”.

En materia de agua, el responsable provincial del PP ha reprochado a Page y a los socialistas de la región que hace unos días afirmaran que estaba todo resuelto, “pero la única realidad es que seguimos igual”. En 40 años de gobiernos socialistas en nuestra región, “no han sido capaces de arreglar nada” y, frente a ello, el Partido Popular “en solo cuatro años de Gobierno subió la lámina de agua no trasvasable de 200 a 400 hm3”. Igualmente ha recordado que Page todavía “no ha sido capaz de demostrar dónde van destinados los cinco millones de euros que recibe todos los años la Junta por los trasvases, y dónde está la inversión en los pueblos ribereños”.

Castillo ha asegurado que por delante queda un año complicado e ilusionante a partes igual “y el partido trabaja para buscar a las mejores personas y para hacer los mejores equipos en cada uno de nuestros pueblos, y así, ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas”. También ha resaltado el enorme trabajo que está realizando el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, “recorriendo la región para trasladar a la ciudadanía las propuestas que está realizando el PP-CLM “para intentar ayudar a las familias, autónomos y empresas y que Page está rechazando sistemáticamente sin ni siquiera mirarlas”.

Además, Castillo ha afirmado que el Partido Popular ha defendido y ha apoyado siempre a todos los colectivos que se están viendo atacados “por las nefastas políticas que están llevando a cabo Sánchez y Page”, y ha recordado que han estado presentes en las diferentes concentraciones y manifestaciones que se han realizado; contra el cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, apoyando a las Víctimas del Terrorismo; con los agricultores y ganaderos; con los recolectores de lavanda; con los comerciantes azudenses para luchar contra la inseguridad ciudadana, entre otros.

Asimismo, Castillo ha subrayado la defensa del PP a las familias, pymes y autónomos por la enorme inflación que estamos sufriendo y se ha referido a un estudio que apunta que en productos alimenticios básicos “las familias van a tener que afrontar una subida de unos 500 euros más al año, a lo que hay que añadirle los precios inalcanzables de la luz y de los combustibles”. Por todo lo anteriormente expuesto, “es evidente que la única alternativa real de Gobierno es el Partido Popular”, ha aseverado.

Actividad del partido

Por su parte, el secretario provincial, Alfonso Esteban, ha detallado un intenso informe de actividad del partido en estos primeros meses del año. Tras la pandemia, el PP de Guadalajara está recuperando la presencia en la calle con los programas del Ayuntamiento de Guadalajara, el Calle a Calle, o del Grupo Popular en la Diputación, con el de Pueblo a Pueblo, y las acciones promovidas desde el propio partido.

Esteban ha recalcado que el partido “está volcado con los municipios” y son muchísimas las visitas, asistencias a actos religiosos, deportivos o culturales a los que asisten diariamente, o las acciones formativas que se están promoviendo “porque entendemos que el contacto con nuestros alcaldes, portavoces, afiliados, simpatizantes y con la sociedad civil es esencial para construir nuestro proyecto”.

Declaración de apoyo a la energía nuclear

En este mismo Comité, el Partido Popular de Guadalajara ha aprobado por unanimidad una declaración de apoyo vinculada a la energía nuclear para que se amplíen los periodos que tienen de vida.

Instamos al Gobierno de España a:

Reducción del IVA del gas y la electricidad al mínimo permitido por la Unión Europea. Reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA de los combustibles al mínimo permitido por la Unión Europea. Trasponer a la mayor brevedad posible la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo, de 5 de abril de 2022. Reducir la tributación en estimación objetiva en IRPF y del régimen simplificado en IVA y régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes energéticos. Permitir la libertad de amortización para inversiones en eficiencia energética en el Impuesto de Sociedades, mediante una deducción extraordinaria y temporal de un porcentaje de las inversiones conducentes a mejorar la eficacia y eficiencia de sus procesos de producción relacionados con la transición ecológica. Promover la diversificación de abastecimientos de Gas Natural Licuado. Promover la reapertura del gasoducto MAGREB-EUROPA. Promover el proyecto de interconexión gasista por Francia y promover su inclusión como Proyecto de Interés Comunitario en la próxima lista de proyectos de interés. Impulsar las interconexiones eléctricas por Francia. Impulsar la modificación del PNIEC -Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030- antes de 2023 al objeto de mantener todas las tecnologías de producción eléctrica disponibles al máximo de su capacidad para reducir la dependencia del gas. Alargar la vida útil de las Centrales Nucleares en colaboración con los titulares y el Consejo de Seguridad Nuclear Destinar el máximo permitido por la Unión Europea de los ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión para los consumidores electrointensivos.

Instamos al Gobierno regional a:

- Impulsar y apoyar la energía nuclear como energía verde, segura y limpia, tal y como ha hecho la Unión Europea y están haciendo numerosos Estados Miembros, necesaria en el proceso de transición energética y como alternativa sostenible para reducir nuestra dependencia del gas y, en consecuencia, abaratar el precio de la electricidad.

- Activar medidas de choque inmediatas que reduzcan el impacto de la subida en el precio de la energía en los hogares y empresas, entre otras, mediante una bajada de impuestos competencia del Gobierno regional.

- Apoyar y defender la prolongación de la vida útil de la Central Nuclear de Trillo, en consonancia y de conformidad con los informes técnicos y del Consejo de Seguridad Nuclear, abandonando los criterios políticos que le han llevado a tomar la decisión de su cierre en 2035, independientemente de que sea una instalación útil y una instalación segura.

- Impulsar y apoyar con propuestas y medidas eficaces y recursos económicos el Convenio de Transición Justa de Zorita, necesario para garantizar el empleo y evitar la despoblación en los municipios afectados por el desmantelamiento de la Central Nuclear José Cabrera.

Homenaje a Mauricio Martínez por sus 50 años de servicio a Valdarachas

Los miembros del Comité han hecho un acto de reconocimiento y homenaje, así como la entrega de una placa a Mauricio Martínez, alcalde de Valdarachas, por sus más de 50 años como alcalde.

El presidente provincial, en nombre de toda la familia popular, ha querido felicitar a Mauricio por su trabajo. “Es un ejemplo a seguir para todos los que le miramos con admiración”.

Finalmente, Castillo ha asegurado que trabajar para tus vecinos y para tu pueblo es una satisfacción. “Hay días malos, como en cualquier trabajo, pero son muchos más los días buenos, y por ello, merece la pena seguir luchando y trabajando”.