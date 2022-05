Rafael Moneo recibirá la Distinción de Honor en los I Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha

viernes 13 de mayo de 2022 , 18:06h

El jurado de los premios ha anunciado ya la selección de finalistas en cada una de las siete categorías en las que se dividen los Premios. El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha va a distinguir, a propuesta unánime de su Junta Directiva, la trayectoria profesional del prestigioso arquitecto navarro, Rafael Moneo. La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Paraninfo de Ciudad Real, el próximo 9 de junio.



José Rafael Moneo Vallés nace en Tudela (Navarra) en mayo de 1937. Realiza sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, obteniendo la titulación en 1961.



En 1963 es becado por la Academia de España en Roma, permaneciendo en esta ciudad hasta 1965. A su vuelta a España inicia su trabajo profesional en Madrid, así como su relación con la enseñanza como profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1966-1970). En 1970 obtiene la Cátedra de Elementos de Composición en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde enseñará hasta 1980, año en el que se encarga de la Cátedra de Composición de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid hasta 1985. En 1985 es nombrado Chairman de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, posición que mantiene hasta julio de 1990. En la actualidad Rafael Moneo conserva su condición de Professor of Architecture en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, siendo titular de la Sert Professorship.



Entre las obras de Rafael Moneo se cuentan edificios y estructuras legendarias, tanto en España como en el resto del mundo, públicos y privados, como el Ayuntamiento de Logroño, la Librería Estudio Dos (Madrid), el Museo Nacional de Arte Romano (Mérida-Badajoz), la ampliación de la estación de Atocha (Madrid), el Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid), la Bodega de Arínzano (Navarra), el Hotel Hyatt y el edificio de oficinas para Mercedes Benz en Potsdamer Platz (Berlín), la residencia del embajador de España en Washington (USA), la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles (Los Ángeles, USA), la ampliación del Museo del Prado (Madrid) o el departamento de neurociencia y sicología para la Universidad de Princeton (Princeton-USA).



La actividad de Rafael Moneo como arquitecto va acompañada por la que desarrolla como conferenciante y crítico. Co-fundador de la revista Arquitecturas Bis, sus escritos se han publicado en las más destacadas revistas profesionales y la presentación de su trabajo, mediante exposiciones y conferencias, le ha llevado a numerosas instituciones a uno y otro lado del Atlántico.



El Jurado tras las necesarias deliberaciones, ya ha informado a los autores de las propuestas que ha considerado finalistas que, ahora, según las Bases, se deberán entregar impresas en formato DIN- A1 en la Sede del COACM situada en C/ Hospedería de San Bernardo, 1. 45002 Toledo, antes del 24 de mayo.



El fallo definitivo del jurado se emitirá el día 25 de mayo.



La gala de la entrega de premios tendrá lugar en el Paraninfo de Ciudad Real, el 9 de junio próximo. Este nuevo premio tiene carácter bienal, y se entregará de manera sucesiva en cada edición, en una capital castellano-manchega diferente.



Composición del jurado y categorías



El jurado ha estado compuesto por la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, como presidenta del mismo: Elena Guijarro; por dos arquitectos elegidos por la Junta de Gobierno del COACM: Esteban Belmonte y Gema González-Badillo; un arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura de la UCLM: Juan Ignacio Mera, director de la Escuela de Arquitectura de la UCLM; por un arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares: Enrique Castaño, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares; por un arquitecto profesor de una

Escuela de Arquitectura de fuera de la región: Manuel Blanco, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; por un arquitecto representante designado por la Dirección General de Vivienda de la JCCM: Marta Iniesto; por un arquitecto representante designado por la Dirección General de Planeamiento Territorial y Urbanismo de la JCCM: Verónica López; por un arquitecto representante designado por la Viceconsejería de Cultura de la JCCM: Victoria Viedma; y por un arquitecto representante designado por la Consejería de Bienestar Social: José Carlos Valero, vicesecretario del COACM. Secretario del jurado, actuando con voz, pero sin voto, ha actuado Álvaro Gómez-Tavira.



En esta primera edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla La Mancha organizada por el COACM, se establecieron siete categorías:



1. Premio COACM de Arquitectura, obra nueva, vivienda, intervención en edificios existentes y arquitectura de interior.



2. Premio COACM de Urbanismo y Paisaje, proyectos del espacio público y arquitecturas del paisaje.



3. Premio COACM Emergente. Arquitecto de hasta 40 años (cumplidos en 2021)



4. Premio COACM Miguel Fisac. Arquitecto colegiado en el COACM con obra fuera de Castilla-La Mancha.



5. Premio COACM Difusión de la Arquitectura. Contenidos de arquitectura y urbanismo que se den a conocer a la sociedad.



6. Premio COACM Extraordinario. Obras terminadas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 diciembre 2019



7. Premio COACM Distinción de honor. A la trayectoria profesional Se otorgará a propuesta de la Junta de Gobierno del COACM o de 15 colegiados.



En total, se recibieron de manera correcta, y se han valorado 97 candidaturas, entre proyectos arquitectónicos y propuestas de otra naturaleza, como las referidas a difusión de la Arquitectura o la distinción de honor a la trayectoria profesional, que también recogen los premios.