Sale adelante la oferta de empleo público de CLM para 2022 con 4.058 plazas tras acuerdo de la Junta, CCOO, UGT y CSIF

viernes 13 de mayo de 2022 , 18:15h

El Gobierno regional y los sindicatos de la función pública, CCOO, CSIF y UGT, han aprobado este viernes, en la reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de estabilización en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022 en Administración General, Educación y Sanidad, que asciende a 4.058 plazas.



Tras el proceso de negociación colectiva, la distribución de la OEP para la estabilización del empleo público queda repartida, por sectores, en 2.651 plazas para personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), 917 para personal funcionario docente no universitario y 490 para la Administración General que, a su vez, se reparten entre 219 plazas de personal funcionario y 271 de personal laboral.



Del total de plazas, 2.070 se convocarán mediante el sistema de concurso-oposición, concretamente, 105 en Administración General, 801 en Educación y 1.164 en Sanidad. El resto, 1.988 plazas, se convocarán por el sistema de concurso: 385 en Administración General, 116 en Educación y 1.487 en Sanidad, ha informado la Junta en nota de prensa.



La propuesta de la OEP para la estabilización del empleo ha sido aprobada en la reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez. También ha contado con la participación del director general de recursos humanos y planificación educativa, José Manuel Almeida; y del director general de recursos humanos del Sescam, Íñigo Cortázar.



Una vez celebrada la Mesa General de Negociación, la Oferta de Empleo Público de estabilización en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se elevará al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, para su aprobación por parte del Ejecutivo regional.



Con este acuerdo concluye el proceso de negociación de la OEP del presente año para la estabilización del empleo en la Administración regional, en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.



Defiende el Gobierno regional que esta nueva oferta se suma a las sucesivas ofertas de empleo que cada año convoca el Ejecutivo autonómico, en el marco de un importante plan de impulso a los servicios públicos que desde 2016 ha permitido aprobar más de 15.700 plazas y que tiene la previsión de llegar a más de 20.000 en 2023.



De esta forma, se persigue reducir la tasa de temporalidad, que “ya en Castilla-La Mancha es de por sí una de las más bajas de España”, además de blindar las plantillas, ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional.



OPINIÓN DE SINDICATOS

UGT recuerda que la oferta de empleo en el ámbito docente “sigue siendo insuficiente” y ha solicitado igualmente que se incorporen a estaoferta las plazas de 2017 y 2018 que se encontraban ofertadas y cuyos procesos no se habían convocado, como las categorías de Celador y Auxiliar Administrativo del Sescam.



Además, ha expresado su preocupación por la situación en la que quedael personal investigador y la necesidad de regular las categorías del Personal Estatutario de Atención Continuada. Del mismo modo ha pedido a la Junta la regulación de la bolsa de horas del 5% para favorecer la conciliación; la adaptación del Plan Concilia en el ámbito del Sescam; revisar el acuerdo por itinerancia (el pago por kilometraje en horario de trabajo); y el establecimiento de vacaciones adicionales al personal del Secam según antigüedad, tal y como ocurre con el personal funcionario.



UGT ha señalado en un comunicado que los responsables de la Junta se han comprometido a convocar un concurso de traslados antes de que finalice el año y a que en la próxima oferta de empleo público se de un peso importante a la promoción interna.



Por su parte, la representación de CCOO del personal de la Administración General avala la propuesta, si bien advierte que ha habido cambios puntuales en varias plazas incluidas en determinadas categorías y especialidades, por lo que ha solicitado que se faciliten los cuadros corregidos. Reitera también la petición de que se publiquen los criterios empleados en la identificación de plazas.



En Educación, valora que la oferta propuesta por la Administración se acerca a la demanda planteada por CCOO, aunque considera que aún podría haber sido un poco más numerosa si se hubieran computado todas las jornadas parciales.



En el Sescam, valora que se haya incluido ahora plazas a concurso, cuando en su anterior propuesta preveía la convocatoria de todas las plazas por concurso-oposición. CCOO señala la necesidad de que se introduzcan las plazas de personal de oficios, además de otras categorías, en la próxima oferta de empleo ordinaria, con unas condiciones de provisión similares a las de estabilización.



“Valoramos el compromiso expresado por la Administración de realizar una próxima reconversión de 500 plazas dirigida al personal contratado bajo acúmulo de tareas, así como de convocar, cuando las condiciones lo permitan, los procesos de promoción interna y concursos de movilidad”, expresan desde CCOO en un comunicado.



De su lado, CSIF ha votado a favor de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para la estabilización del empleo temporal de la Administración General, Educación y Sanidad de la Junta de Comunidades, después de que el Sescam diera ayer marcha atrás a su intención de aprobar un proceso selectivo sin concurso de méritos, lo que incumplía la Ley 20/2021.



La presidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, ha señalado que “hemos logrado, tal y como exigíamos, que se cumpla la Ley de Estabilización de empleo cumpliendo con los plazos reglamentarios y no a futuro”.



De hecho, CSIF votó en contra el pasado lunes en Mesa Sectorial de Sanidad a la OPE propuesta por el Sescam, y ha sido precisamente “nuestra advertencia de que se incumplía la normativa lo que ha forzado al Sescam a cambiar su postura, ya que se iba a enfrentar a diferentes procesos judiciales por aprobar una OPE ilegal.



Además, señala que se dejaba atrás a todos aquellos profesionales que acumulan contratos temporales y ocupan vacantes desde antes de 2016, pero ahora con este concurso de méritos pueden acceder a una plaza”.



Para Rodríguez, afortunadamente se ha producido este cambio de postura, pero lamenta que “el grueso de fuerzas sindicales dieran su voto favorable el pasado lunes a la OPE del Sescam incluso a sabiendas de que se estaba incumpliendo la normativa”.



CSIF ha requerido durante la Mesa General de Negociación un plan de estabilización para todos los profesionales que actualmente ocupan plazas vacantes o contratos de necesidades asistenciales prorrogadas y cuyas plazas no han sido ofertadas, así como la creación de nuevas categorías en el ámbito sanitario y el desarrollo de la promoción interna.