Castillo recuerda a los responsables socialistas de Guadalajara y CLM que llevan seis años prometiendo Planes Especiales para las zonas de la Sierra Norte y del Señorío de Molina “y nunca llegan”

domingo 16 de octubre de 2022 , 18:55h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha recordado tanto al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, como al secretario de organización del PSOE, Pablo Bellido, “que llevan años anunciando la puesta en marcha de medidas y planes especiales para las zonas despobladas de nuestra provincia “que se han quedado en meras cortinas de humo, o lo que es lo mismo, promesas incumplidas”.



Así se ha pronunciado Castillo, durante la celebración del XV Día de la Sierra en Cantalojas, donde ha asegurado que el Partido Popular ha acudido a esta cita “para poner en valor una parte de la provincia muy importante que lucha día a día por su modus vivendi y que desgraciadamente está en peligro de extinción”.



El presidente provincial ha puesto sobre la mesa diferentes anuncios realizados por los gobiernos socialistas para frenar la despoblación que siguen sin realizarse. Sin ir más lejos, ha comenzado con la promesa, que en 2016, realizaron los socialistas con la supuesta puesta en marcha de los Planes Especiales para zona de la Sierra Norte y la zona del Señorío de Molina “que después de seis años no han llegado ni van a llegar, pero no se cansar de prometer una y otra vez”.



Castillo también se ha referido a la reunión que en el año 2020, mantuvo Page como presidente regional con sus homólogos de las Comunidades de Aragón y Castilla y León para hablar del fenómeno de la despoblación. En esta cita, ha recordado, nació el acuerdo de apoyar y potenciar medidas para tres provincias que ellos mismos destacaban por sufrir especialmente la despoblación como son Soria, Teruel y Cuenca. En ese momento, el Partido Popular exigió a Page que defendiera ante Sánchez la inclusión de Guadalajara en este acuerdo y el mismo Page poco después aseguraba que iba a luchar porque nuestra provincia se sumara a las tres anteriores.



Después de esto, esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado incentivos fiscales provenientes de Europa para la creación de empresas en estas tres provincias “y de nuevo observamos como Guadalajara queda fuera de estas ayudas porque los socialistas de Guadalajara y de Castilla-La Mancha no han sido capaces de defender nuestra tierra. Una vez más somos la gran olvidada”.



A juicio del presidente provincial, “necesitamos menos palabrería, menos cortinas de humo y menos promesas. Lo que necesitamos son hechos y estos son muy claros y desenmascaran al PSOE sobre la defensa de la provincia de Guadalajara, de la Sierra Norte y del resto de zonas despobladas de nuestra provincia”.



Castillo ha apuntado que es muy injusto que la zona despoblada de Guadalajara se tenga que ver lastrada ante ese tipo de decisiones porque se contabilice a toda la población y todo el ritmo que lleva el Corredor del Henares. “Desgraciadamente nuestra provincia tiene dos ritmos, y es nuestra obligación equilibrarla al alza”. Por lo tanto, el presidente provincial ha reclamado nuevamente a Page y a Bellido que “apuesten por nuestra provincia y que localicen ese tipo de medidas en zonas que realmente están despobladas”.



El presidente provincial también ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su ministro de Consumo, Alberto Garzón, por no defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos en la Política Agraria Común con “el rejonazo que han sufrido estas ayudas para España” y les ha reprochado que “no sean capaces de implementar planes económicos y ayudas para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, que atraviesan un complicado momento por el fuerte incremento de los costes de producción y de la energía”.



En otro orden de cosas, y tras el homenaje realizado en el Día de la Sierra, Castillo ha tenido unas palabras de recuerdo para el anterior alcalde de Cantalojas, Narciso Arranz, que lamentablemente falleció en la pandemia. El presidente provincial ha recalcado que los alcaldes, independientemente del signo político “somos gente que apuesta por el trabajo diario, por sacar adelante a nuestros municipios y hacemos equipo con alcaldes de pueblos vecinos para velar por los intereses de nuestra comarca”, ha concluido.