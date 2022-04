AIKE propone que Junta y Gobierno de España ejecuten dos PASARELAS sobre la Rondan Nortes y la N-320

lunes 25 de abril de 2022 , 18:21h

El grupo municipalista llevará una propuesta al Pleno para construir dos pasarelas peatonales y ciclables: una sobre la Ronda Norte y otra sobre la N-320; para conectar la ciudad con la red de senderos y caminos existentes en el entorno natural del municipio. También quieren que se convenie el cuidado de los 9 accesos peatonales subterráneos sobre la A-2, exigiendo su mantenimiento y una buena iluminación que asegure el buen estado de esas infraestructuras para disfrute de vecinas y vecinos.



Jorge Riendas y Susana Martínez, concejal portavoz y presidenta de la plataforma municipalista Aike-A Guadalajara hay que quererla-, han propuesto la construcción de dos pasarelas para peatones y bicicletas que faciliten a la ciudadanía el acceso a la red de caminos y senderos existentes en el entorno natural de la ciudad para que las personas que quieran acceder a los mismos tengan un acceso seguro, limpio y accesible.



Para ello, proponen que los técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara elaboren un par de propuestas de localización y construcción de sendas pasarelas sobre la Ronda Norte (CM-10) y sobre la N-320 en el entorno del Hospital, con el fin de que éstas sean posteriormente planteada y solicitadas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio correspondiente.



La pasarela solicitada sobre la Ronda Norte, proponen que dé continuidad al antiguo camino de Tótola que existía desde las torres del Alamín hacia dicho municipio y Taracena por el actual bulevar de Clara Campoamor. Respecto de la otra pasarela, recuerdan que se trata de un punto en el que es habitual ver personas cruzando la N-320 a personas que salen desde la ciudad hacia el cerro de San Cristóbal, la finca del Casino o la urbanización El Clavín.



Así mismo piden que el Ayuntamiento de Guadalajara vele por el estado de los nueve pasos subterráneos existentes bajo la A2, para que puedan ser usados por los vecinos y vecinas, exigiendo a la administración responsable el buen estado de mantenimiento, limpieza e iluminación de dichas infraestructuras.



“Tenemos la suerte de vivir en una ciudad rodeada de parajes naturales, podemos salir de casa andando y en pocos minutos disfrutar de agradables paseos por entornos como las terreras del Henares, los campos de cereales u olivares próximos a la huerta de La Limpia y nuestras pedanías, los encinares del

Sotillo y Villaflores, o las vistas desde el cerro de San Cristóbal, las Antenas de Iriépal, la Peña Hueva o el Pico del Águila. Desde Aike llevamos desde el comienzo de la legislatura insistiendo en la creación de una Red de Senderos Verdes Urbanos en Guadalajara porque pensamos que es una forma sencilla de integrar nuestro entorno natural y supone señalizar, limpiar facilitar accesos, adecentar tramos, cuidar homologar recorridos y dar difusión de estos caminos ya existentes en nuestro término municipal y pedanías. No acaba de materializarse, pero podemos ir dando pasos para que esto llegue de manera casi natural,” explica Susana Martínez.



“En el año 2020, cuando trasladábamos esta iniciativa al Pleno, el equipo de Gobierno votó en contra con esta extraña argumentación recogida en el acta de la sesión plenaria del 25 de septiembre: ya está adjudicada la redacción de un proyecto sobre ello, y por eso no se puede aprobar la moción. Más de un año y medio después, ni la oposición, ni la ciudad, hemos visto ningún avance al respecto. De hecho, el equipo de Gobierno, preguntado en el último Consejo de Medio Ambiente, respondió que no tenía ningún tipo de información al respecto. Creemos que ya va siendo hora de que nos pongamos manos a la obra como ya han hecho otras capitales de provincia como Soria, Cuenca, Zamora o Vitoria, o localidades próximas como Marchamalo o Cabanillas del Campo,” ha concluido Riendas.