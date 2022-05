Guarinos insiste en que la bajada de impuestos es la única fórmula que funciona para aliviar la elevada carga fiscal de las familias: “Es de justicia social”

jueves 19 de mayo de 2022

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha insistido este miércoles en que la bajada de impuestos es la “única fórmula” que funciona para aliviar la elevada carga fiscal que sufren las familias y las empresas de la región. “Es de justicia social”, ha indicado.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha recordado que en estos momentos las familias castellanomanchegas lo que más necesitan es que se les baje los impuestos, ya que, tiene serias dificultades para llegar a final de mes, dar de comer a sus hijos y pagar las facturas de la luz, el gas y hacer la cesta de la compra.



“Necesitan que el dinero esté en el bolsillo de las familias y las empresas, y no en manos de los Gobiernos socialistas”, -ha apuntado-, ya que, en estos momentos las comunidades y el Gobierno de España están recaudando más a costa de empobrecer a los ciudadanos.



En este sentido, ha destacado que bajar los impuestos es la única fórmula que funciona para hacer frente a una situación económica que está asfixiando a miles de hogares, familiares y empresas, y ha recordado que tres de cada cuatro españoles quieren que se bajen los impuestos, incluidos los propios votantes socialistas y de sus socios de Gobierno.



Así mismo, ha detallado que la renta per cápita de los castellanomanchegos es la cuarta más baja de España y que somos la octava Comunidad Autónoma con mayor presión fiscal y la más inflacionista, lo que hace al Gobierno “cada día más rico a costa de empobrecer cada día más a los ciudadanos”.



Guarinos ha asegurado que “Page subió los impuestos nada más llegar al Gobierno, en el año 2016, y que somos una de las regiones donde más se paga por una donación o una herencia, por una transmisión patrimonial o por la firma de un documento jurídico; que el Gobierno no ha tenido voluntad nunca de suprimir el impuesto de Patrimonio y que tampoco ha querido reducir el tramo autonómico del IRPF”.



“De hecho, lo único que han sabido hacer bien es subir impuestos y crear nuevos, en referencia al nuevo impuesto al agua que Page acaba de aprobar, que vamos a tener que pagar todas las familias y empresas de la región, y que va a suponer un nuevo incremento de la presión fiscal”.



Ante esta situación se pregunta “por qué Page se niega a debatir, por qué no quiere un debate “monográfico” con Paco Núñez, por qué -si tan bueno es su modelo fiscal- se niega a un debate sobre su modelo y sobre sus propuestas, para así contraponerlo con el del PP. La respuesta solo puede ser que tiene “miedo” a debatir con Paco Núñez, que no tiene modelo que ofrecer, o ambas cosas a la vez2.



En cualquier caso, ha dicho, “desde el PP-CLM, con nuestro Presidente Núñez, seguiremos insistiendo, porque estamos con la gente, en la calle, conocemos los problemas que tienen y sufren los castellanomanchegos y seguiremos haciendo propuestas y aportando soluciones.



En relación con las listas de espera sanitarias, Guarinos ha afirmado que el Gobierno de Page se está dedicando durante los últimos años a “falsear” y “manipular” las listas de espera sanitarias, así como a “jugar” con lo más sagrado que hay que es la salud y la vida de las personas. “Primero se dedicaron a sacar de las listas de espera la cirugía menor, ahora las manipulan a su antojo, quitando y poniendo a personas y poniendo en riesgo la salud de muchos pacientes”, ha indicado.



Además de esto, ha lamentado que “hoy hay 84.146 personas en listas de espera, y los tiempos medios de espera van en aumento. Ante esta situación, tenemos un gobierno que, lejos de resolver el problema, está realizando una operación de blanqueo y maquillaje, una más de las que ya nos tiene acostumbrados”.



“Esto es de una gravedad extrema”, ya que estamos hablando de la salud de las personas. Esta manera de actuar es propia de este Gobierno y de su máximo responsable, ha dicho, recordando que ya lo hizo Page en pandemia, cuando afirmó, en relación con los fallecidos, que “ya echaremos la cuenta definitiva”, o cuando dijo de las personas mayores aquello de que “no eran válidas” y que hasta una simple gripe les haría fallecer, o cuando se fue a Barajas a por respiradores que eran ventiladores y que de poco sirvieron.



“En resumen, esto significa falta de humanidad y un gobierno que no está en lo importante y en lo que preocupa a las personas, que está más en la foto y en el anuncio, que en las soluciones y en la realidad”.