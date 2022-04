Nuñez reclama al PSOE de Page que apoye la propuesta económica de Feijóo, que apuesta por un Plan para DEVOLVER 10.000 millones de euros que el Gobierno ha recaudado ya en exceso al conjunto de los españoles

jueves 21 de abril de 2022 , 18:31h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que “solo hay un camino para hacer más fácil la vida de nuestra gente” y es la “bajada de impuestos en Castilla-La Mancha y en España”.



Así lo ha señalado durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, donde ha recordado que las cinco Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, todas ellas aplicando bajadas de impuestos, recudan 2.500 millones de euros y 300.000 empleos nuevos, mientras que Castilla-La Mancha es la tercera región que más impuestos paga y cuenta con una inflación del 11,7 por ciento.



Núñez ha aseverado que “es urgente” que en Castilla-La Mancha se ponga en marcha una bajada del IRPF en el tramo autonómico para todos los castellanomanchegos, así como eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “El PSOE ha votado 17 veces en contra de estas medidas”.



Por ello, ha reiterado que Page deje a un lado la ideología socialista “de más y nuevos impuestos”, ya que el momento actual requiere bajar los impuestos a los ciudadanos. En este sentido, ha incidido en que las familias no pueden llenar la despensa por culpa de la inflación; las pymes no pueden pagar el recibo de la luz; los agricultores y ganaderos no pueden soportar la subida de los precios y los autónomos tienen dificultades para llenar el depósito.



Igualmente, Núñez ha reclamado el apoyo de PSOE de Page a la propuesta económica del presidente Alberto Núñez Feijóo y “desoiga a la ministra de Hacienda y a Pedro Sánchez. Así, el presidente nacional del PP apuesta por un Plan para devolver 10.000 millones de euros que el Gobierno central ha recaudado ya en exceso al conjunto de los españoles.



Entre otras cuestiones, Feijóo pide reducir ministerios, repartir el dinero de Europa a los autónomos, las pymes o el campo, incentivar la situación económica, bajar los impuestos empezando por el IRPF para aquellas rentas de menos de 40.000 euros, deflactando la tarifa en los tres primeros tramos o creando una ayuda directa de entre 200 y 300 euros para personas vulnerables.



Núñez ha insistido en reclamar al PSOE que se atiendan las necesidades de las familias, agricultores, ganaderos, autónomos y pymes para compensar la alta inflación vía bajada de impuestos. “Señor Page, le pido que hoy no escuche a la ministra de Hacienda y a Sánchez, que hoy escuche a la gente del país que sufre una inflación desbocada y reclama una bajada de impuestos”, ha concluido.