Nuñez reclama a Page que se una a la propuesta del PP para reclamar a Sánchez la eliminación del impuesto a los hidrocarburos, una medida que supondría 35 euros menos por depósito

jueves 30 de junio de 2022 , 18:17h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que “la mesura, la cordura, la cercanía y la buena gestión” se demuestran “siendo sensible con los problemas de los ciudadanos” en un momento complicado económicamente como el actual.



Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha vuelto a reclamar a Page que apoye la propuesta del Partido Popular para eliminar de manera temporal y transitoria los impuestos a los hidrocarburos, una medida que llevaría a la reducción de hasta 35 euros del precio del depósito de un coche.



El presidente del PP regional ha destacado que el Gobierno socialista y de izquierdas de Page tiene en su ADN subir los impuestos y cobrar nuevos impuestos y “por eso no quiere apoyarnos en la eliminación temporal de los impuestos a los hidrocarburos”. Además, ha preguntado a Page si “tiene miedo a Sánchez” y “no quiere llevarle la contraria y exigirle su eliminación”.



Núñez ha recordado que esta medida la propuso el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y legalmente “se puede hacer”, además de “económicamente”, por lo que no llevarla a cabo “es una cuestión política e ideológica”.



Para el líder de los ‘populares’, la eliminación de estos impuestos representa la política fiscal “centrada, moderada y con mesura”, por lo que no hacerlo supone una “política socialista radical y de seguidismo a Sánchez”.



Por último, Núñez ha recordado que hoy la gasolina sin plomo se sitúa en un precio medio de unos 2,128 euros y el gasoil en unos 2,100 euros. “Esa es la realidad, por lo que quien gobierna, que es el PSOE, tiene que dar respuesta a esta situación y no echar balones fuera”.



Así, ha destacado que el Gobierno de Page “tiene mucho que decir” de un impuesto del que participa, ya que, de la recaudación por los impuestos de la gasolina, que alcanzan los 1.355 millones de euros, de los que 686 millones son para el Estado y 669 millones para las comunidades autónomas.