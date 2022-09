El PSOE vota EN CONTRA de la oferta de acuerdo de Núñez para BAJAR LOS IMPUESTOS en Castilla La Mancha

jueves 08 de septiembre de 2022 , 17:28h

El PSOE ha votado en contra, -en sede parlamentaria-, de la oferta de acuerdo del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, para ayudar a los castellanomanchegos.



Núñez había ofrecido a los grupos políticos, en el pleno de las Cortes Regionales de este jueves, que se aprobara un acuerdo conjunto en materia económica para rebajar impuestos e implantar ayudas para combatir la crisis que atraviesa nuestra región debido a la alta inflación, los efectos de la pandemia y la nefasta gestión de los Gobiernos socialistas.



En este sentido, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha recordado que, “por desgracia”, Castilla-La Mancha está “pasándolo peor” que otras Comunidades Autónomas, tal y como apuntan todos los indicadores de todos los informes de entidades serias, solventes e independientes que reflejan que somos la región “más inflacionista” del país.



De esta manera, ha señalado que, -ante esta situación-, “todo nos hace pensar” que el otoño va a ser muy complicado para todo el país, y, especialmente difícil para Castilla-La Mancha, y, que el invierno va a ser de especial dificultad para todos los castellanomanchegos.



Por eso, Núñez, ha propuesto hoy que se adopten medidas para paliar la dureza a la que nos vamos a enfrentar y así las pymes, empresas, agricultores, ganaderos y familias puedan llevar esta situación de manera más “llevadera”.



“Hoy vengo a proponer a los dos grupos parlamentarios un acuerdo en nombre de todos los castellanomanchegos que queremos que haya entendimiento y una serie de medidas que de manera pactada y consensuada desde el rigor y la moderación puedan servir a los ciudadanos para tener una mejor condición económica en el otoño”, ha indicado.



Así mismo, ha advertido que, “a los castellanomanchegos no nos gusta que haya un Gobierno desde un Palacio que crea saberlo todo y que, como no pisa la calle, no sea capaz de entender lo mal que lo están pasando las familias”, ha señalado.



Propone un acuerdo para mejorar el otoño y el invierno que se plantea “muy duro” en CLM



Núñez ha propuesto que, -de manera inmediata-, se pueda suscribir un acuerdo por parte de los tres grupos parlamentarios para bajar el tramo autonómico del IRPF, así como una bajada generalizada de todas las tasas que afectan al conjunto de la Comunidad Autónoma, y que se acuerde derogar de manera inmediata y definitiva la Ley de Aguas que el PSOE ha “suspendido” pero no “anulado”.



Además, ha propuesto un programa de medidas fiscales que pueda bonificar, hasta la práctica eliminación el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajar el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales, el de Actos Jurídicos Documentados, o el Impuesto de Patrimonio.



“Vengo a proponerles que lleguemos a un acuerdo para simplificar la burocracia y para que cualquier castellanomanchego no pase más tiempo en la ventanilla de la Junta de Comunidades del que tiene que pasar en su negocio o en su explotación agrícola y ganadera”.



También, ha pedido que se inste al Gobierno de España a tomar medidas importantes, ya que, el próximo sábado lo puede hacer el propio Page que va a “compartir escenario” con Sánchez en Toledo. “Qué bueno sería para los castellanomanchegos que están Cortes adoptaran hoy un acuerdo y que el sábado Page se lo entregara a Sánchez en el acto público”.



Así mismo, ha propuesto que se prolongue la bajada del IVA en la luz o en el gas mientras que dure la alta inflación, así como que haya descuentos directos para aquellos consumidores que ahorren energía o crear una autoridad independiente en materia energética para mejorar el consumo de la energía. “Les propongo a que instemos al Gobierno de España a que elimine de manera temporal el impuesto de hidrocarburos para bajar el precio de los combustibles”.